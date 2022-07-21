Türk Kızılay'a Bilecik Pazaryeri’nden 'kan' desteği

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kurulan mobil istasyon ile vatandaşlar, kan bağışında bulundu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Kaymakamlığı, “Kan ertelenemez bir ihtiyaç! Kan ver Pazaryeri” sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenledi.

Eskişehir Kızılay Kan Merkezi tarafından Hükümet Konağı önünde kurulan mobil istasyona vatandaşların da ilgisi yoğun oldu.

Bağışta bulunan kişilerin, önce tansiyon ve kan ölçümü yapıldıktan sonra kan alımları gerçekleştirildi.

Kan Merkezi yetkilileri, kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, bu nedenle 18-65 yaş arası sağlıklı kan verebilecek kişilerin bağış yapmasını beklediklerini söyledi.