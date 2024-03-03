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Türk KBB-BBC ile TOKSUD'dan 3 Mart farkındalığı

YAŞAM 03.03.2024, 18:06
Türk KBB-BBC ile TOKSUD'dan 3 Mart farkındalığı

Dünya Sağlık Örgütü’nün bu yılki 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü teması “bakış açını değiştir” yaklaşımı kapsamında, işitme kaybının bireysel ve toplumsal maliyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.İSTANBUL (İGFA) - 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü'nü destekleyen etkinliklerin bir parçası olarak, Türk Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği (Türk KBB-BBC) ve Türkiye Odyologlar ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği (TOKSUD) tarafından ve Demant’in koşulsuz destekleri ile hayata geçirilen işitme sağlığı konusunda toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik önemli çalışmalara start verildi.

“Hayat Duyunca Güzel” farkındalık hareketi ile toplumsal işitme sağlığı bilincinin yaygınlaştırılmasını hedefleyen Türk KBB-BBC ve TOKSUD Dernekleri, işitme kaybıyla ilgili bakış açısını değiştirmenin önemini vurguluyor.

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği (Türk KBB-BBC) Genel Sekreteri Prof. Dr. Özgür Yiğit, 3 Mart Dünya Kulak İşitme Günü kapsamında yaptığı açıklamada, Hayat Duyunca Güzel toplumsal farkındalık ve sosyal sorumluluk hareketi ile işitme sağlığına dikkat çekmeyi ve işitme sağlığının önemi konusunda bilincin artmasını amaçladıklarını belirtti.

Prof. Dr. Özgür Yiğit, pek çok işitme kaybı yaşadığını veya risk altında olduğunu bildiklerini belirterek, "Bu sayı gün geçtikçe artıyor. Dünya Sağlık Örgütü verileri 2050 yılına gelindiğinde yaklaşık 2,5 milyar insanın işitme kaybı yaşayabileceğini öngörüyor. Halk sağlığını destekleyen uygulama ve bilinçlendirme çalışmalarını devreye almak, işitme sağlını korumak ve erken müdahaleyi destekleyerek işitme kaybına bağlı artabilecek fiziksel, sosyal ve bilişsel problemlerin risklerin önüne geçebilecek bir bilinç yaratmak adına bu projeyi önemsiyoruz. Bakış açınızı, sağlığınıza iyi gelmeyen alışkanlıklarınızı ve işitme ile ilgili yanlış bilgilerinizi bırakarak işitme sağlığınızda büyük bir fark yaratabilirsiniz. 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü’nde bu konuya dikkat çekmek ve bireyleri işitme sağlığını önemsemeye, işitme sağlığını koruma ve işitme kaybı durumunda erken teşhis ve müdahalenin önemi konusunda bilinçlenmeye davet ediyoruz" dedi.

Türkiye Odyologlar ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği (TOKSUD) Başkanı Prof. Dr. Meral Didem Türkyılmaz ise, işitme sağlığının korunması ve işitme kaybının ihmal edilmemesi için farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirdikleri “Hayat Duyunca Güzel” projesi ile toplumsal boyutta bir bilinç yaratmayı amaçladıklarını belirtti. Türkyılmaz, işitme sağlığının korunması ve işitme kaybının ihmal edilmemesi önemli olduğunu kaydetti.

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