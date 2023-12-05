Türk kahvesini nasıl içersiniz? Yüzde 70'i sade içiyor!

Türk Kahvesi Tüketim Alışkanlıkları anketinin sonuçlarını açıklandı. Ankete göre katılımcıların yüzde 70’i Türk kahvesini sade tüketirken, yüzde 46’sı 10 günde bir Türk kahvesini taze olarak çektirdiğini belirtti.İSTANBUL (İGFA) -Sosyal medyada büyük ilgi gören anket serileri ile tüketici alışkanlıkları, beğeni ve tercihlerini ölçümleyen Kahve Dünyası, 5 Aralık Dünya Türk Kahve Günü öncesinde 8000 kişinin katılımıyla bir anket gerçekleştirdi.

Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 70’i Türk kahvesini sade tüketirken, yüzde 46’sı 10 günde bir Türk kahvesini taze olarak çektirdiğini belirtti.

"Hepimizin Ortak Noktası” Kahve Dünyası, tüketici alışkanlıklarına yönelik gelenekselleşen araştırma ve anketlerine bir yenisini daha ekledi. 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü kapsamında sosyal medya üzerinden 8000 kişinin katılımıyla bir anket gerçekleştiren Kahve Dünyası, Türk kahvesi tüketim alışkanlıklarına ışık tuttu. Ankete katılanların yüzde 47’si günde 1-3 fincan Türk kahvesi içtiğini söyledi. Günde 1 fincan Türk kahvesi tüketenlerin oranı yüzde 43, 3 fincandan fazla tüketenlerin oranı ise yüzde 3 oldu. Katılımcıların yüzde 70’i Türk kahvesini sade içmeyi tercih ettiğini söylerken, orta şekerli diyenlerin oranı yüzde 24, şekerli diyenlerin oranı ise yüzde 5’te kaldı.

TÜRK KAHVESİ BİZİM İÇİN KEYİF DEMEK

Ankete katılanlara “Türk kahvesi sizin için ne anlama geliyor” sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 55’i soruya keyif yanıtını verdi. Keyif yanıtını yüzde 28 ile dinlenmek, yüzde 17 ile karşılıklı sohbet yanıtı izledi. Anket sonuçları Türk kahvesinin yanında tatlı atıştırmalıkları tüketmeyi sevdiğimizi de ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 97’si Türk kahvesinin yanında tatlı atıştırmalıkları tercih ettiğini belirtti.

Kahve Dünyası, mağazaları ve online mağazasından sipariş üzerine taze çekilmiş Türk kahvesi satın alınabiliyor. Ankette katılımcılara “Siparişiniz üzerine hazırlanan taze çekilmiş Türk kahvesini ne sıklıkta çektirirsiniz?” sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 46’sı 10 günde, yüzde 35’i ayda bir, yüzde 18’i ise 20 günde bir Türk kahvesi çektiririm yanıtını verdi.