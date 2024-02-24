Son Dakika

Türk kadınının zarafeti podyumda

YAŞAM 24.02.2024, 11:00
Türk kadınının zarafeti podyumda

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı programları kapsamında düzenlenen ‘Beylikten Cumhuriyete Anadolu Giysileri’ defilesi ve ‘100.Yıl Sergisi’nde, beylik döneminden Selçuklu dönemine, Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine kadar Türk kadınının giyim kuşamdaki estetik ve zarafeti gözler önüne serildi.BURSA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı programları kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen ‘Beylikten Cumhuriyete Anadolu Giysileri’ defilesi ve ‘100.Yıl Sergisi’ Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde yapıldı. Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, Emine Yavuz Gözgeç ve Osman Mesten, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’ın eşi Beyhan Demirtaş ve sanatseverler katıldı. Defilede Beylik döneminde Hayme Hatun, Selcan Hatun, Malhun Hatunların giydiği giysi tasarımları, Selçuklu döneminde Anadolu Bacıları (Bacıyan-ı Rum) Terken Hatun, Seferiye Hatun, Siddi Hatunları temsil eden desenlerle tasarımlar gözler önüne serildi. Osmanlı döneminde Devlet Hatun, Mahi Devran Sultan, Valide Sultanların giydiği kaftan tasarımlar, iğne oyalarında gizli Anadolu kadını hikâyelerinde elleri hep kınalı fikirleri iğne oyalı kadınlarımızın giydiği tasarımların yer aldığı defile, izleyenleri zaman yolculuğuna çıkardı. Kurtuluş Savaşı’ndaki Anadolu kadınları Kara Fatma, Nene Hatun, Ayşe Bacı, Gördesli Makbule, Halide Edip Adıvar’ın giydiği giysi tasarımları, Cumhuriyet dönemi kadınlarının giydiği orijinal giysi tasarımları, Atatürk üniformalarından oluşan kadın giysi tasarımlarının sergilendiği defile, izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

“100.Yıl Sergisi”nde ise dönemin anlam ve önemini belirten çalışmalar yer aldı. Cumhuriyetin kadınlarını temsil eden tuval üzerine kolaj ve akrilik boyama tekniği kullanılarak oluşturulmuş tablo, suluboya, guaj boyama, kalemişi, minyatür sanatı ve noktalama tekniği ile ebru sanatının birleştiği tasarım çalışmalar sergide yer alırken, el yapımı kâğıt üzerine şukufe tekniği ve sulu boya tekniğinin bir arada kullanılması ile tasarlanan eserlerde sergilendi. Ayrıca sergide seramik ve vitray çalışmalar, dokuma panolar, TBMM maket çalışması ve Cumhuriyet döneminde giyilen kadın giysi tasarımları da yer aldı.

Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, katılanlara görsel şölen yaşatan programda emeği geçenlere teşekkür etti.
Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, 3 kıta ve 7 iklime hükmetmiş bir imparatorluğun başkenti Bursa’da bu tür bir programın düzenlenmesinin çok anlamlı olduğunu ifade etti. Anadolu topraklarının binlerce senedir ev sahipliği yaptığı kültürleri katman katman biriktirdiğini anlatan Durmaz, sahip olunan zengin kültürü tekrar gün yüzüne çıkarmak adına önemli çalışmalara da imza atıldığını dile getirdi.
 İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan programın medeniyetimizin ve kültürümüzün zenginliğin bir kez daha gözler önüne serdiğini belirterek programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Programın sonunda protokol üyeleri ve enstitü öğretmenleri sahneye çıkarak hep birlikte İstiklal Marşı’nı okuyarak coşkuya ortak oldular.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 69
2. Fenerbahçe 26 67
3. Trabzonspor 26 43
4. Beşiktaş 26 43
5. Kasımpasa 26 39
6. Rizespor 27 36
7. Antalyaspor 26 35
8. Sivasspor 26 34
9. Başakşehir 26 33
10. Samsunspor 27 33
11. A.Demirspor 26 32
12. Ankaragücü 27 32
13. Kayserispor 27 32
14. Hatayspor 26 29
15. Alanyaspor 26 29
16. Karagümrük 26 28
17. Gaziantep FK 26 28
18. Pendikspor 26 26
19. Konyaspor 26 25
20. İstanbulspor 26 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 23 55
2. Göztepe 23 46
3. Kocaelispor 23 43
4. Bodrumspor 23 42
5. Sakaryaspor 23 40
6. Bandırmaspor 24 37
7. Boluspor 23 36
8. Ahlatçı Çorum FK 23 35
9. Gençlerbirliği 23 33
10. Erzurumspor 23 30
11. Keçiörengücü 23 29
12. Ümraniye 24 28
13. Manisa FK 23 27
14. Adanaspor 23 23
15. Şanlıurfaspor 23 22
16. Tuzlaspor 23 22
17. Altay 24 15
18. Giresunspor 24 7
Takımlar O P
1. Liverpool 26 60
2. M.City 25 56
3. Arsenal 25 55
4. Aston Villa 25 49
5. Tottenham 25 47
6. M. United 25 44
7. Brighton 25 38
8. Newcastle 25 37
9. West Ham United 25 36
10. Chelsea 25 35
11. Wolves 25 35
12. Fulham 25 29
13. Bournemouth 24 28
14. Brentford 25 25
15. Crystal Palace 25 25
16. Nottingham Forest 25 24
17. Everton 25 20
18. Luton Town 25 20
19. Burnley 25 13
20. Sheffield United 25 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 62
2. Girona 25 56
3. Barcelona 25 54
4. Atletico Madrid 25 51
5. Athletic Bilbao 25 49
6. Real Sociedad 26 40
7. Real Betis 25 39
8. Valencia 25 36
9. Las Palmas 25 35
10. Getafe 25 34
11. Osasuna 25 32
12. Villarreal 26 29
13. Deportivo Alaves 25 28
14. Rayo Vallecano 25 25
15. Sevilla 25 24
16. Mallorca 25 23
17. Celta Vigo 25 20
18. Cadiz 25 17
19. Granada 25 14
20. Almeria 25 8