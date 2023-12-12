Son Dakika

Türk İslam Araştırma Merkezi inşa ediliyor

YAŞAM 12.12.2023, 07:43
Türk İslam Araştırma Merkezi inşa ediliyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Türk-İslam anlayış ve inancına uygun, toplumun manevi hayatına olumlu etki edecek dev bir proje daha Ordu’ya kazandırıyor. Başkan Güler, Altınordu Melet kıyısında sürdürdüğü Büyük Melet Park projesinin ardından yine aynı yerde ve karanın denizle birleştiği noktada büyük bir Türk İslam Araştırma Merkezi inşa edileceğini açıkladı.ORDU (İGFA) - Başkan Güler, Boztepe’de Radisson’da Ordu’da görev yapan Diyanet camiası ile bir araya geldi. Ordu Müftüsü İsmail Çiçek’in de katıldığı toplantıya İlçe müftüleri, müftü yardımcıları, camilerde görev yapan din görevlileri, Kur’an Kursu öğretmenleri, vaiz ve vaizeler, Ordu Din Görevlileri Dernek Başkanı Ahmet Gündoğdu, Diyanet Sen Ordu 1 Nolu Şube Başkanı Erkin Baki, Diyanet Vakıf Sen Başkanı Mustafa Özdin, Ordu İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği (ORİMDER) Başkanı Abdurrahman Murtazaoğlu, Sahrada Açan Güller Derneği Başkanı Nurten Kelebekli, TÜGVA Başkanı Ömer Faruk Yücedağ katıldı.

TÜRK İSLAM ARAŞTIRMA MERKEZİ

Melet Irmağı kenarında karanın denizle birleştiği noktada 7'den 70'e herkesin kullanabileceği, şehrin her yerinden görülebilecek 105 metre boyunda 68 metre eninde, toplam 7 dönümlük arazi üzerinde 4 dönümü kapalı mekan olacak nitelikte inşa edilecek olan Türk İslam Araştırma Merkezi bünyesinde 6262 kişilik cemaatin aynı anda namaz kılıp ibadet edebileceği bir camii de bulunacak.

Türk İslam Araştırma Merkezi’nde 13 derslik, 6 adet sivil toplum teşkilatlarının da kullanabileceği salonlar, 110 kişilik 2 adet büyük konferans salonu, ayrıca asma kat konferans salonu, kıraathane, kitap satış birimleri, abdest alma yerleri bulunacak.

Fore kazık üzerinde doğal ahşap malzemeden inşa edilecek olan Türk İslam Araştırma Merkezi yapım tekniği ve kullanılacak malzeme açısından Türkiye'de ve dünyada ilk örnek olma özelliğini taşıyacak.

Türk İslam Araştırma Merkezi’nin içerisinde yeşil alanlar, yürüyüş yolları, oyun sahaları, çocuk parkları, oturma grupları ve herkesin yararlanabileceği bir bahçeye bulunacak.

BAŞKAN GÜLER: “CAMİİ VE KÜLLİYESİYLE MÜTHİŞ BİR ESER ORTAYA ÇIKACAK”

Toplantıda bilgilendirmelerde bulunan Başkan Güler, Büyükşehir Belediyesi olarak bir yandan şehre ve topluma hizmetleri yaparken büyük ve kapsamlı bir camii ihtiyacının ortaya çıktığını vurguladı.

Bu konuyla ilgili çalışmalara başladıklarını dile getiren Başkan Güler, “Türk İslam Merkezi şeklinde olacak bu camimizde hem bilimsel çalışmalar olacak hem de camisi ve külliyesiyle güzel bir eser ortaya çıkacak” dedi.

PARK VE MESİRE ALANLARINA 15 MESCİT İNŞA EDİLDİ

Ordu’nun ilçelerinde bulunan ve dini ve manevi değeri yüksek eserleri geleceğe taşımak amacıyla sıkı ve kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Güler, yeni mescitler inşa ettiklerini vurguladı. Güler, “Şehrin bazı noktalarında, park ve mesire alanı niteliğindeki yeşil alanlarda vatandaşlarımızın ibadetlerini rahatlıkla yapabilmesini sağlamak amacıyla 15 adet mescit yaptık. Parklar eskiden gezilen yerlerdi artık yaşanabilir yerler olsun istiyoruz. 6 adet camimizin restorasyon ve çevre düzenlemesini yaptık. Ordu’nun manevi yönü tarihi derinlikleriyle birleşmiş olacak. Yine manevi hayatımıza etki eden türbelerimizi güzel bir hale getirdik. Kısacası yaptığımız bu çalışmalarla manevi dünyamızı da zenginleştirmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 15 40
2. Galatasaray 15 40
3. Kayserispor 15 29
4. Trabzonspor 15 26
5. Beşiktaş 15 26
6. A.Demirspor 15 23
7. Antalyaspor 15 23
8. Rizespor 15 22
9. Kasımpasa 15 21
10. Hatayspor 15 18
11. Ankaragücü 15 18
12. Sivasspor 15 18
13. Karagümrük 15 17
14. Başakşehir 15 15
15. Gaziantep FK 15 15
16. Konyaspor 15 14
17. Samsunspor 15 14
18. Alanyaspor 15 14
19. Pendikspor 15 13
20. İstanbulspor 15 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 39
2. Kocaelispor 15 32
3. Göztepe 15 29
4. Bandırmaspor 15 26
5. Sakaryaspor 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Gençlerbirliği 15 24
8. Ahlatçı Çorum FK 15 23
9. Keçiörengücü 15 19
10. Boluspor 15 19
11. Manisa FK 15 18
12. Erzurumspor 15 18
13. Ümraniye 15 18
14. Adanaspor 15 16
15. Şanlıurfaspor 15 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 15 13
18. Giresunspor 15 9
19. Altay 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 37
2. Arsenal 16 36
3. Aston Villa 16 35
4. M.City 16 33
5. Tottenham 16 30
6. M. United 16 27
7. Newcastle 16 26
8. Brighton 16 26
9. West Ham United 16 24
10. Fulham 16 21
11. Brentford 16 19
12. Chelsea 16 19
13. Wolves 16 19
14. Bournemouth 16 19
15. Crystal Palace 16 16
16. Nottingham Forest 16 14
17. Everton 16 13
18. Luton Town 16 9
19. Burnley 16 8
20. Sheffield United 16 8
Takımlar O P
1. Girona 16 41
2. Real Madrid 16 39
3. Atletico Madrid 15 34
4. Barcelona 16 34
5. Athletic Bilbao 16 29
6. Real Sociedad 16 29
7. Real Betis 16 26
8. Las Palmas 16 24
9. Getafe 16 22
10. Rayo Vallecano 16 20
11. Valencia 16 19
12. Deportivo Alaves 16 16
13. Villarreal 16 16
14. Osasuna 16 16
15. Mallorca 16 14
16. Sevilla 15 13
17. Cadiz 16 13
18. Celta Vigo 16 10
19. Granada 16 8
20. Almeria 16 4