Türk Halk Müziği Korosu’ndan muhteşem konser

Çayırova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, hafta sonu kulakların pasını sildi. Şef Ünal Dursun yönetiminde sahne alan koro, seslendirdiği eserlerle Çayırovalılara muhteşem bir konser deneyimi yaşattı.

KOCAELİ (İGFA) - Kültür-Sanat alanında gerçekleştirdiği atılımlarla, ‘Kültür Şehri Çayırova’ kimliğini ilçeye kazandıran Çayırova Belediyesi, ilçe sakinlerini güzel bir etkinlikle daha buluşturdu. Şef Ünal Dursun’un öncülüğünde kurulan ve ilçe sakinlerinden oluşan Çayırova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde izleyicisiyle buluştu. Konseri dinlemeye gelen Çayırovalılar salonu tamamen doldururken, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de konseri yerinde takip etti. Konser öncesi kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Çiftçi, Çayırova’da kültür-sanat alanında başarılı işlere imza attıklarını dile getirirken, Çayırova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’na Şef Ünal Dursun nezdinde çiçek takdim etti.

BAŞKAN ÇİFTÇİ, KOROYA EŞLİK ETTİ

Çiçek takdiminin ardından Çayırova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu üyeleri her biri Anadolu’nun bağrından çıkmış hikayeleri ve ezgileriyle dillere pelesenk olmuş türküleri, hep bir ağızdan seslendirdi. Konseri dinlemeye gelen Çayırovalılar Başkan Çiftçi’nin bağlama sürpriziyle de karşılaştı. Başkan Çiftçi, Çayırova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’na bağlama çalarak eşlik etti. Bu anlar konseri izlemeye gelen Çayırovalılar tarafından büyük alkış aldı. Konser, kulakların pasını silen türkülerin seslendirilmesinin ardından sona erdi.

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