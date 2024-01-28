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Turizmin merkezine otel ve doğalgaz

YAŞAM 28.01.2024, 09:29
Turizmin merkezine otel ve doğalgaz

Çambaşı Yaylası, hem kayak tesislerine hem 5 yıldız konforundaki otele hem de doğalgaza kavuştu.ORDU (İGFA) - Göreve geldikten sonra turizm imkanlarının artırılmasına yönelik Kabadüz-Çambaşı’nda yayla merkezini yenileyen, yeni kayak tesislerini ve turistik evlerini turizme kazandıran Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişimleri ile inşa edilen 5 yıldız konforundaki otel ve kayak tesislerine doğalgaz verilmesine başlandı.

Bir dizi programa katılmak için Kabadüz ilçesini ziyaret eden Başkan Güler, son dönemde Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalarla bölgesinde kış turizminde iddialı bir konuma gelen Çambaşı yaylasında Yokuşdibi, Turnalık ve Çambaşı Yayla Merkezi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Buradan kayak tesislerini ve inşaatı bitirerek turizme hizmet vermeye başlayan 5 yıldız konforundaki otele doğalgaz verilmesine yönelik açılışa katılan Başkan Güler, en mutlu günlerden birini yaşadığını söyledi.

2012 yılından bu yana Çambaşı yaylasında otel inşaatının tartışıldığını, göreve geldikten sonra Ordulu işadamlarını bir araya getirerek otelin inşaatına başlandığını aktaran Güler, “Bizim en büyük kazancımız, ortaklık kültürünün pekiştirilerek bu yatırımın gerçekleştirilmesi oldu. Bundan herkesin büyük rolü ve emeği oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Güler, Çambaşı Kayak Tesisleri ve 5 yıldız konforundaki otelin doğalgaza kavuşturulmasında büyük desteklerini gördükleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan’a teşekkür etti.

BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR ETTİLER

Programda konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in geçmişten bugüne Ordu’ya çok önemli hizmetleri olduğunu kaydetti.

Şanlıtürk, “Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir değerimiz. Enerji Bakanlığı döneminde Ordu iline doğalgazın getirilmesinde çok büyük emekleri var. Bir nevi olmazı başardı. Daha birçok il sıradayken Ordu’ya bu hizmetin getirilmesi önemliydi. Karadeniz-Akdeniz yolunun yapılmasında da Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımızın kıymetli Bakanımızın çok büyük emeği vardır. Ben Çambaşı’na bu yatırımların yapılmasında emeği bulunan ortakları tebrik ediyor, doğalgaz açılışının da hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Başkan Güler ile birlikte Ordu’da çok önemli yatırımların yapıldığını bundan sonraki süreçte hep birlikte yeni çalışmalar gerçekleştireceklerini belirtti.

21 ortaklı Çambaşı Yatırım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayak Kulübü Başkanı Cem Şenocak’da konuşmasında hem otelin yapılmasında hem de doğalgazın gelmesinde emeği bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür etti.

Doğalgazın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Şenocak, “Şirketimizin ve ortaklarımızın birinci amacı Ordu’da bugüne kadar başarıya ulaşamamış ortaklık ruhunun gelecek nesillere bir örnek oluşturması ve ortaklıkla başarıya ulaşılabileceğini ispatlamak olacak. Çambaşı Yatırım A.Ş. ve Magic Grup olarak, Büyükşehir Belediye Başkanımızın da eski bir Enerji Bakanı olması avantajını kullanarak Türkiye’deki ilklerden birini gerçekleştirerek BOTAŞ ana hattından delme usulü ile otelimize ve tesise doğalgaz getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

DOĞALGAZ YANMAYA BAŞLADI

Protokol konuşmaların ardından sembolik olarak meşaleler yakıldı ve Çambaşı Kayak Merkezi ve otele doğalgaz hizmet verilmeye başlandı.

Törene, Ordu Valisi Muammer Erol, Kabadüz Kaymakamı Mehmet İlgen, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, MHP Ordu İl Başkanı Mehmet Özçelik, İlçe Belediye Başkanları, BOTAŞ yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program öncesinde ise protokol üyeleri kısa süre içerisinde açılışı yapılacak otelde incelemelerde bulundu.

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