Turizm Fuarı Van'da kapılarını açtı

Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 12’nci kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuarda Büyükşehir Belediyesinin standı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.VAN (İGFA) - Van Expo Kongre ve Fuar Merkezinde Türkiye’nin yanı sıra İran, Irak ve Azerbaycan’dan da firmaların standının bulunduğu fuarın açılışı törenle gerçekleştirildi. Açılışa Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

Fuarın açılış konuşmasını yapan Vali Ozan Balcı kentimizin marka şehir olma yolunda sağlam adımlarla ilerlediğini ifade ederek bu tür fuarların Van’a değer kattığını söyledi. Vali Ozan Balcı ‘‘Van bir Turizm merkezidir. Kentimizde çok güzel çalışmalara imza atıyoruz. Bu çalışmalardan en önemlilerinden biri de sahil yolumuzdur. Yolun 11 kilometresi bitti şu anda satı kaplaması yapılıyor. Bu yolla birlikte Van’ı gölle buluşturuyoruz. Bu alanda 1100 dönüm de rekreasyon alanı var. Edremit’ten İskeleye uzanan sahil yolunu daha sonra Erciş’e kadar uzatacağız. Böylelikle İpekyol’una alternatif bir yol yapmış olacağız. Bunun ayrıca turizme çok ciddi katkısı olacaktır. Çevre illerden ve hatta komşumuz İran ve Irak’tan insanlar gelip buraları görecektir. Bunun dışında bir projemizi daha hayata geçireceğiz. Çevre Bakanımızla görüştük kendilerinin de bizlere destekleri olacak. Van Kalesinin oradaki eski Van şehrini kültürüne uygun olarak ayağa kaldıracağız. Orası da bir kültür, turizm yeri olacak. Oradaki camiiler, hamamların da asıllarına uygun olarak restorasyonları yapılacak. Burası da Van’ımıza kazandırılmış olacak” dedi.

ÇEVRE YOLUNDA HIZLA İLERLİYORUZ

Çevre yolunun tamamlanması için geceli gündüzlü çalıştıklarını belirten Vali Ozan Balcı “Çevre yolunda da çok ciddi bir yol kat ettik. Bazı noktalarda yüze yakın ev sahibi var onları da ikna ettikten sonra oralarında tamamlayacağız. Çevre yolu ve sahil yolu geçtiğinde İpekyolu Caddesi turizm ve ticaret merkezi olacaktır. Bunları tamamladığımızda Van daha güzel olacaktır. Bu bir ekip çalışmasıdır. Herkesin alın teriyle olacak işlerdir. Türkiye çok fazla ilerleyip gelişiyor, Van da buna ayak uydurması gerekiyor” dedi.

SELÇUKLU MEZARLIKLARI RESTORE EDİLECEK

Kentin daha çok turist çekmesi adına bir çok yeni projeyi de hayata geçireceklerini söyleyen Vali Balcı “Hoşap kalesi, Gevaş ve Erciş’teki Selçuklu mezarlıkların da restorasyon yapacağız. Yine bunların dışında Van Kalesini ışıklandıracağız. Erçek’te, Erciş'te flamingolar var. Bu alanlara yeni parklar yapacağız. Muradiye, Çatak, Bahçesaray’daki kaynak suların olduğu alanlar düzenlenecek. Buralarda kültür ve turizme katkı sunacak. 24 saat çalışsak iş bitmez. Vanlı hemşerilerimize hizmet etmek bizim için şereftir. Turizmin yanında kırsal hizmetlerimiz de devam ediyor. Hayvancılığı geliştirmeye devam edeceğiz. Van asaletli bir şehir. İnsanları da soylu, asaletlidir. Çalışmalarımızın güzel sonuçlanacağına inanıyorum. Fuardan da mutluluk duyduğumu belirtmek istiyor, katılımcılara teşekkür ediyorum. Bu fuarın şehrimizin gelişimine katkı sunmasını temenni ediyorum. Hayırlı olsun” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından protokol tarafından fuarın açılış kurdelesi kesildi. Vali Ozan Balcı ve protokol far alanını ve stantları gezdi.

BÜYÜKŞEHİR STANDINDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Fuar da renkli bir stant açarak Van’ın tarihi ve turistik güzelliklerini sergileyen Büyükşehir Belediyesi, ilk günden birçok misafiri ağırladı. Stanttı gezenlere ürünler hakkında bilgi verilirken Van’ın tescilli yöresel lezzetlerinden ikram edildi.

Organize Sanayi Bölgesi Fuar ve kongre salonunda bulunan fuar, 2 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.