Turistler akın akın oraya gidiyor! Eşsiz güzellik, lavanta vadisi

Isparta’nın Keçiborlu İlçesi’ne bağlı Kuyucak Köyü’nde ün yapan lavanta vadisi, eşsiz güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

ISPARTA (İGFA) - Lavanta bahçeleri Keçiborlu İlçesi’ne bağlı Kuyucak Köyü’nde bulunuyor. Isparta İl Merkezine 50 km mesafede olan Kuyucak Köyü, Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na 25 km, Antalya-İstanbul Karayolu’na 10 km uzaklıkta yer alıyor. Köy, yüksek konumu ile Burdur Gölü manzarasının seyredilebildiği bir alana sahip.

Kuyucak Köyü’nde 5000 dekarda yetiştirilen lavanta, sıcaklık, yağış gibi mevsimsel durumlar etki etse de Temmuz ayının başında açmaya başlar. Hasat işleri ise Temmuz ayının sonundan Ağustos ayının ortalarına kadar devam eder.

Kuyucak Köyü’nde yetiştirilen lavanta, Türkiye üretiminin yüzde 90'ını oluşturmaktadır. Üreticisinin yaş veya hasattan sonra kurutarak satışa sunduğu lavanta çiçekleri, fabrikalarda işlenip krem, sabun, yağ, kolonya gibi ürünlere dönüşerek tüketicilere ulaşmaktadır.

Lavanta bitkisi ve lavanta bazlı ürünler, sinirleri yatıştırmak, uyku bozukluklarını tedavi etmek, romatizma ve kas ağrılarını hafifletmek, akne tedavisi, saç köklerini güçlendirmek, ev ve giysilerden zararlı böcekleri uzak tutmak, güzel koku sağlamak gibi farklı kullanım alanlarına sahiptir. Ayrıca lavanta çayının güzel kokusu ve sakinleştirici etkisi de vardır.

Lavantaların çiçek açtığı dönemde mor renkli tarlalar fotoğraf çekimi için uygun alanlardır. Bu dönemde köy ve civarında, yürüyüş, bisiklet ve fotoğraf çekimi aktiviteleri yapılabilir.