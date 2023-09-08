TURİDER’den Konya Belediyesi'ne ziyaret

TURİDER ( Konya Turizm ve İş Dünyasını Geliştirme Derneği) Başkanı Seda Kuşvuran ve Yönetim Kurulu Üyeleri Konya Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü Süleyman Sayan’ı makamında ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Turizm sektörünün yeni gelişmeleri ve projeleri hakkında karşılıklı görüş ve önerilerin istişare eden TURİDER Başkanı Kuşvuran ve Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Sayan'a yeni görevinde başarılar dilediler.

“İnanç turizmi, Fuarcılık Turizmi, Sağlık Turizmi ve Kongre - Spor Müsabakaları Turizmi alanında en iyi potansiyele sahip şehirler listesindeki Konya'mızın daha çok kazanç sağlaması amacıyla yerel yönetimlerle iş birlikteliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz, 12 ay sürdürülebilir Turizm ile kadim şehrimiz Konya'mıza ve bölgemize katma değer katmanın çabası içerisindeyiz” diyen TURİDER Başkanı Seda Kuşvuran; “Özellikle fuarcılık Turizmi alanında Konya'nın lokasyonu, Ulaşım rahatlığı, konaklama ve altyapı yeterliliği, Profesyonel Turizm iş gücümüz ile bu alanda yeni bir destinasyon olacağız. Fuarlar; tüm katılımcılara ve ulusal - uluslararası profesyonel veya yerel ziyaretçilere yeni iş birliktelikleri sunan platformlardır” dedi.

BEN DE BİR GEZGİNİM



Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Konya Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü Süleyman Sayan; “Konyamızın Turizm tanıtımını bu meslekten para kazanan Turizmcilerimiz ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızla birlikte yapacağız. Ben de bir gezginim, Şehrimizde keşfedilmemiz o kadar mükemmel turizm alanlarımız var ki, bunların tanıtımı için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Turizm tanıtımı alanında STK’larımızla el ele vererek Konya Turizmini daha da ilerilere taşıyacağımıza canı gönülden inanıyorum” dedi.