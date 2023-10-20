Turgutlulu şehitler unutulmadı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalı şehitlerimizin anısını yaşatmak için başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlediği anma ve hayır programına Turgutlu ilçesiyle devam etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu ilçesinde, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Tolga Artuğ, Jandarma Onbaşı Ömer Balkan, Jandarma Er Muharrem Özkan, Jandarma Er Rahman Sözlü, Jandarma Onbaşı Mehmet Özcan, Polis Memuru Kahraman Güdücü, Piyade Er Adem Sığanık, Jandarma Er Ahmet Uğur, Jandarma Er Serkan Zorlubaş ve Piyade Topçu Er Tahsin Tireli’yi şehadetlerinin yıldönümü olması dolayısıyla mevlit ve pilav hayrıyla andı.

Programa İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, MHP Turgutlu İlçe Teşkilatı, siyasi parti temsilcileri, şehit ve gazi dernekleri temsilcileri, şehit aileleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Şehitlerimizin ruhlarına ithafen duaların okunduğu programda, vatandaşlara pilav hayrı gerçekleştirildi.

Programın sonunda şehit ailelerine protokol üyeleri tarafından Yasin-i Şerif ve Türk bayrağı takdim edildi. Şehit aileleri ile yakından ilgilenen ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle andı.