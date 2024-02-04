Turgutlu'ya 700 milyonluk yatırım

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, MHP Turgutlu Belediye Başkan Adayı Yunus Oğan eşliğinde Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesinde devam eden alt ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını da ileten Genel Müdür Aslay, Büyükşehir ve MASKİ olarak Turgutlu ilçesine 700 milyonluk yatırım yapıldığını belirterek, Selvilitepe mahallesinde de alt ve üstyapı çalışmalarıyla 50 milyonluk hizmetin hayata geçirileceğini ifade etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe mahallesinde yürütülen alt ve üstyapı çalışmalarını yerinde incelemek üzere bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Genel Müdürü Burak Aslay’a, Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Turgutlu Belediye Başkan Adayı Yunus Oğan, Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Necati Abalı, MASKİ İlçe Şefi Hüseyin Yelkenci, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı’ndan Mehmet Pehlivan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Halil Konuş, Turgutlu Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Yılmaz, Turgutlu Belediyesi AK Parti Meclis üyesi Olcay Özsürücü, Selvilitepe Mahalle Muhtarı Sait Kaya ve yetkili personel eşlik etti.

“TURGUTLU’YA 700 MİLYONLUK YATIRIM YAPILDI”

Selvilitepe Mahalle ziyaretinde açıklamalarda bulunan Genel Müdür Burak Aslay, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün, Turgutlu ilçemize çok büyük hizmetler yaptı. Köprülü kavşaklardan tutun atık su arıtma tesislerine kadar değerli yatırımları vatandaşlarımızın hizmetine sundu. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak da yine Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde Turgutlu’muza 341 milyon TL’lik yatırım yaptık. Büyükşehir Belediyemizin yatırımlarıyla birlikte bu bedel 700 milyon TL oldu. Yapılan bu hizmetlerden yararlanan Selvilitepe mahallemize de 3,5 kilometre içme suyu, 1,5 kilometreden fazla da yağmursuyu hattı döşeme çalışmalarını hayırlısıyla tamamladık. Üstyapı çalışmalarını da Büyükşehir Belediyemiz sürdürmektedir. Yürütülen çalışmalarla birlikte Selvilitepe mahallemize toplamda 50 milyonluk yatırımı hayata geçireceğiz. Herkesin de bildiği gibi altyapı yatırımları biraz meşakkatli oluyor. Yeri geliyor toz oluyor yeri geliyor çamur oluyor. Ama çalışmaların sonunda çok güzel bir çalışma yapılıyor. Bu konuda hakkınızı helal edin. Hayırlısıyla Selvilitepe mahallemizde üst yapı çalışmalarımızın da tamamlanmasıyla mahallemiz çok güzel olacak” dedi.

“TURGUTLU’MUZA ÇOK GÜZEL HİZMETLER KAZANDIRACAĞIZ”

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Turgutlu Belediye Başkan Adayı Yunus Oğan ise, “Turgutlu ilçemize yapılan hizmetlerden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Gözle görülür ve küçümsenemez hizmetleri vatandaşlarımız ile buluşturdu. Selvilitepe mahallemizin de kanayan yarası kökten çözülüyor. Mahallemizde alt yapı çalışmaları tamamlandı. Üst yapı çalışmaları da hızlı bir şekilde ilerliyor. Hayırlısıyla bundan sonraki süreçte de Cengiz Başkanımız ile birlikte el ele vererek Turgutlu’muza çok güzel hizmetler kazandıracağız” dedi.

“CENGİZ BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ”

Selvilitepe Mahalle Muhtarı Sait Kaya ise, “Mahallemizde çalışmalarımız bitti sayılır. Ekipler çalıştırmaları biraz sıkıştırırsa seçimden önce bitecektir. Çalışmalar biterse mahallelimiz için ferahlık olacak. Yollarımız ışıklandırmalarıyla birlikte çok güzel olacak. İnşallah hayırlı olur. Destekleriniz için Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Allah’ım onları bizim başımızdan eksik etmesin. Biz Cengiz Başkanımızın destekçisiyiz ve her zaman yanındayız” dedi.