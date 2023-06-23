Turgut Reis Bodrum'da unutulmadı

Bodrum Belediyesi tarafından Karabağ Mahallesinde, Amiral Turgut Reis'in şehit oluşunun 458. yıl dönümü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.MUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Amiral Turgut Reis'in kahramanlıklarını anmak ve onun hatırasını yaşatmak için gerçekleştirilen törene, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı temsilen Meclis Üyesi Tamer Mandalinci, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şube Başkanı Hasan Külcü, Turgut Reis'in torunu Numan Pekdemir ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma töreninde, açılış konuşmasını yapan Meclis Üyesi Tamer Mandalinci, Amiral Turgut Reis’in bu toprakların yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olduğunu ve Türk denizcilik tarihinde silinmez izler bıraktığını belirtirken şunları söyledi:

“Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa’nın ‘Turgut Benden yeğdür!’ diyerek yeteneğini övdüğü, Avrupalıların Dragut olarak tanıdığı Turgut Reis’in, Malta’da şehit oluşunun üzerinden 458 yıl geçmiş olmasına rağmen yaşamı ve Akdeniz’deki faaliyetleri üzerine kitaplar, makaleler yazılmaya; sempozyumlar, festivaller, çalıştaylar düzenlenmeye devam edilmekte ve Kuzey Afrika’dan Doğu Akdeniz’e, Adriyatik’ten Güney Avrupa kıyılarına dek bıraktığı izleri takip etmek bugün de mümkün olmaktadır.” dedi. Amiral Turgut Reis'in vatanseverliği ve denizcilik alanındaki büyük başarılarından da bahseden Mandalinci, onun Türk denizcilik tarihindeki önemine dikkat çekti.