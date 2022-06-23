Son Dakika

Türbedar Saniye Teyze Bursa hasretini giderdi

YAŞAM 23.06.2022, 14:50
Türbedar Saniye Teyze Bursa hasretini giderdi

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın daveti üzerine Bursa’daki anma programına katılan Kosova’daki türbenin türbedarı Saniye Türbedar, Bursa’da duygusal anlar yaşadı.BURSA (İGFA) - Osmanlı Devleti’nin savaş meydanlarında şehit düşen tek padişahı 1. Murad Hüdavendigar Han’ı 16 yıldır hem iç organlarının gömülü olduğu Kosova’daki türbesinde, hem de Bursa’daki kabri başında yâd eden Osmangazi Belediyesi bu yıl anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Sultan Abdulmecid Han’ın beratıyla 1854 yılında türbedar olarak tayin edilen Hacı Ali Bey ailesinin mensubu olan 71 yaşındaki Saniye Türbedar, Osmanlı İmparatorluğu’nun doğduğu topraklara ayak basmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Aile olarak yaklaşık 200 yıldır şehit Osmanlı sultanına türbedarlık yaptıklarını belirten Saniye Türbedar, “Kosova’daki türbemiz yıllardır özenle korunuyor. Türkiye’den sultanın torunları bizleri hiç yalnız bırakmıyor. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar, her yıl Kosova’da çok güzel bir organizasyon yapıyor. Türkiye’den ziyaretçiler geldikçe çok mutlu oluyoruz. Yıllardır sultan dedemizin Bursa’daki kabrini ziyaret etmeyi Allah’tan niyaz ediyordum. Çok şükür bu yıl nasip oldu. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’dan Allah razı olsun. Bizleri burada en iyi şekilde misafir etti. Osmanlı Devleti’nin kurucu padişahlarının türbelerini ziyaret etmek bizim için büyük mutluluk oldu” dedi.

Kosova’daki türbenin mihmandarı Zekeriya Hocalar ile birlikte Bursa’da ziyaretler gerçekleştiren Saniye Türbedar’a eşlik eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar,  Kosova’dan gelen misafirlere çeşitli hediyeler verdi.

Yorumlar (0)
24
açık
Namaz Vakti 24 Haziran 2022
İmsak 03:25
Güneş 05:26
Öğle 13:11
İkindi 17:11
Akşam 20:47
Yatsı 22:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31