Türbedar Saniye Teyze Bursa hasretini giderdi

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın daveti üzerine Bursa’daki anma programına katılan Kosova’daki türbenin türbedarı Saniye Türbedar, Bursa’da duygusal anlar yaşadı.BURSA (İGFA) - Osmanlı Devleti’nin savaş meydanlarında şehit düşen tek padişahı 1. Murad Hüdavendigar Han’ı 16 yıldır hem iç organlarının gömülü olduğu Kosova’daki türbesinde, hem de Bursa’daki kabri başında yâd eden Osmangazi Belediyesi bu yıl anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Sultan Abdulmecid Han’ın beratıyla 1854 yılında türbedar olarak tayin edilen Hacı Ali Bey ailesinin mensubu olan 71 yaşındaki Saniye Türbedar, Osmanlı İmparatorluğu’nun doğduğu topraklara ayak basmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Aile olarak yaklaşık 200 yıldır şehit Osmanlı sultanına türbedarlık yaptıklarını belirten Saniye Türbedar, “Kosova’daki türbemiz yıllardır özenle korunuyor. Türkiye’den sultanın torunları bizleri hiç yalnız bırakmıyor. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar, her yıl Kosova’da çok güzel bir organizasyon yapıyor. Türkiye’den ziyaretçiler geldikçe çok mutlu oluyoruz. Yıllardır sultan dedemizin Bursa’daki kabrini ziyaret etmeyi Allah’tan niyaz ediyordum. Çok şükür bu yıl nasip oldu. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’dan Allah razı olsun. Bizleri burada en iyi şekilde misafir etti. Osmanlı Devleti’nin kurucu padişahlarının türbelerini ziyaret etmek bizim için büyük mutluluk oldu” dedi.

Kosova’daki türbenin mihmandarı Zekeriya Hocalar ile birlikte Bursa’da ziyaretler gerçekleştiren Saniye Türbedar’a eşlik eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kosova’dan gelen misafirlere çeşitli hediyeler verdi.