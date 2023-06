Tunç Soyer: İzmir çok önemli bir marka kazandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali 16 Haziran’da Elhamra Sanat Merkezi’ndeki törenle başlayacak. 7 mekanda 100 filmin gösterileceği festival için basın toplantısı düzenleyen Başkan Tunç Soyer, “İddiamız ve heyecanımız büyük. İzmir çok önemli bir marka kazandı ve bu markayı layığıyla taşıyacak” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 16 Haziran’da başlayacak 3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali kapsamında basın toplantısı düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İZFAŞ, İZELMAN ve Kültürlerarası Sanat Derneği işbirliği ile düzenleyeceği 3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nin basın toplantısına İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, Festival Direktörü yönetmen Vecdi Sayar katıldı.

16 Haziran’da Elhamra Sanat Merkezi’ndeki açılış töreni ile başlayacak festivalin programı hakkında bilgi veren Başkan Tunç Soyer, “Dünyada en çok konuşulan dil hangisi diye düşünürsek İngilizce, İspanyolca ne derseniz deyin aslında en çok konuşulan dil müzik. 7 nota ile evrensel bir dil çıkıyor ortaya. Bu dil kendini sinemayla buluşturunca gücü ve etkisi artıyor” dedi.

İddiamız ve heyecanımız büyük Üç yıl önce ilk İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’ni ortaya çıkaran yönetmen Vecdi Sayar’a teşekkürlerini sunan Başkan Soyer, “Müziksiz sinema düşünemezsiniz. O nedenle bu iş çok kıymetli. Göreve geldiğimizde İzmir, sanata ev sahipliği yapan bir şehir olsun istemiştik. O yüzden de işe Sinema Ofisi kurarak başlamıştık. Sinema Ofisi artık İzmir’de yetkin otorite kabul edilen bir kurum haline geldi. Gelecekte İzmir’in sinema sektörüne ev sahipliği yapmasında altlık oluşturdu. Yapacaklarımız ne sadece sinema ofisiyle sınırlı kalacak ne de festivallerle. İzmir, sektöre ev sahipliği yapacak güce sahip. O yüzden iddiamız ve heyecanımız büyük. İzmir’in önemli markalarından bir haline gelecek bu festival. Üç yıldır küçük adımlarla yürünen bu yolculukta aslında ufkumuz biraz daha genişliyor. Önümüzdeki yıllarda çok daha iyilerini yaşayacağımızı biliyorum. İzmir çok önemli bir marka kazandı ve bu markayı layığıyla taşıyacak. Sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin içerisinde bulunduğu duruma rağmen yılmadık. Tüm kaynaklarımızı seferber ederek festivalimizi gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Kentimiz için çok önemli 3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nin sadece Türkiye’nin değil dünyanın da önemli festivalleri arasında olduğunun altını çizen Festival Direktörü Vecdi Sayar, “Tematik bir festival yapıyoruz, belirli bir alanda uzmanlaşan bir festival yapıyoruz. Ülkemizde başka kentlerde de festivaller yapılıyor ama festivali yapmak yetmez, bu yüzden programın niteliği ve niceliği, kentle ilişkisini güçlendiren bir festival olması önemli. İzmir basınının festivali sahiplenmesi kentimiz açısından çok önemli. Türkiye’deki 3-4 festivalden biriyiz. Programda bu yıl ona yakın bölüm var. Yılın çok önemli filmleri gözden kaçıyor. Bu seçkileri dünya festivalleri başlığı altında koyduk. Bir de bu yıl göç ve göçmen sorunları konusunda iyi bir derleme hazırladık. Seyirciler bütün salonlarda gösterimleri ücretsiz olarak izleyebilecek. Ayrıca Göztepe Vapur İskelesi’ne yanaşan Kadifekale gemisinde açıkhava sinema gösterimleri olacak” şeklinde konuştu.

Taşra Üçlemesi Caz Projesi dünya prömiyerini yapacak 3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nin tarihi Elhamra Sahnesi’nde düzenlenecek açılış töreninde Altın Palmiye sahibi usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın Kasaba, Mayıs Sıkıntısı ve Uzak filmlerinden özenle seçilmiş 11 sahne üzerine bestelenen caz parçalarından oluşan Taşra Üçlemesi Caz Projesi, dünya prömiyerini yapacak. Konserde, projenin bestecisi piyanist Yiğit Özatalay’a, saksofonda Barış Ertürk, davulda Mustafa Kemal Emirel eşlik edecek.

İstinye Park Teras, Özgörkey Otomotiv, UNDP, Grand Plaza, Bahçeşehir Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü, Fransa, İtalya, Almanya, Macaristan ve İsveç konsoloslukları ve kültür merkezlerinin desteği ile yapılacak Vecdi Sayar direktörlüğündeki festivalin programında 100 uzun metraj, 20 kısa metraj film, film gösterimleri sonrası soru-cevap seansları, konserler, plak dinletisi ve usta isimlerle söyleşiler yer alıyor.

Kristal Flamingo için 10 film yarışacak Festival bu yıl 10 filmin yarışacağı ve Kristal Flamingoların farklı dallarda sahiplerini bulacağı ulusal yarışma heyecanına uluslararası yarışmayı da ekliyor. Uluslararası Yarışma seçkisi, müzik ve dans dünyasını ve müzisyenlerin yaşamını konu alan ya da müziğin film içinde ön planda olduğu yapımlardan oluşuyor.

3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali Ulusal Yarışma jüri başkanlığını Zuhal Olcay yaparken, jüri üyeleri olarak Mehmet Açar, Mehmet Can Özer, Murat Kılıç, Vedat Sakman, Vuslat Saraçoğlu ve Zeynep Ünal görev yapacak.

Festivalde bu yıl Kristal Flamingo için yarışacak 10 film şöyle: Ayna Ayna (Belmin Söylemez), Bars (Orçun Köksal), Bir Kar Tanesinin Ömrü (Kazım Öz), Iguana Tokyo (Kaan Müjdeci), Kabahat (Ümran Safter), Kar ve Ayı (Selcen Ergun), Karanlık Gece (Özcan Alper), Kendi Yolumda (Ömer Faruk Sorak), Kör Noktada (Ayşe Polat), Suna (Çiğdem Sezgin).

Uluslararası yarışmada 10 film var Uluslararası Yarışma jüri başkanlığını ise Macar yönetmen Krisztina Goda üstleniyor, diğer jüri üyeleri ise Alexandra Enberg, Pelin Batu ve Serdar Kökçeoğlu. Uluslararası Yarışma kapsamında Fransa’dan Arjantin’e, Avustralya’dan Pakistan’a, Hollanda’dan Gürcistan’a dünyanın farklı ülkelerinden 10 film bulunuyor.

Yarışacak filmler şunlar: Carmen (Benjamin Millepied / Avustralya Fransa), Dans Başlasın (Empieza el Baile, Marina Seresesky / Arjantin, İspanya) Davulcu (Drameri, Kote Kalandadze / Gürcistan) Divertimento (Marie-Castille Mention-Schaar / Fransa) Heart by Tribal Galaxy (Ömer Safa Umar / Türkiye), Joyland (Saim Sadiq / Pakistan, ABD) Kapr Code / Lucie Kralova / Çekya, Slovakya) Habiszti -Çünkü! ( Habiszti – Csak ezert Is!, György Dobray / Macaristan) Ren Altını (Rheingold, Fatih Akın / Almanya) Terezin (Gabriele Guidi / İtalya, Çekya, Slovakya).

İki Arada Bir Derede Festivalde yarışma filmleri dışında Müziğin Yıldızları, Dünya Festivallerinden, Müziğin İzinde, Hayatın Ritmi, Renkli Rüyalar, Yarışma Dışı Özel Gösterimler bölümlerinde merakla beklenen yapımlar sinemaseverlerle buluşacak. Geçen yıl düzenlenen Müzik Konulu Kısa Film Proje Yarışması’nın finalisti 10 film ise Kısaca Müzik adlı bölüm kapsamında beyazperdede olacak.

Festivalin bu yıla özel bölümlerinden biri ise İki Arada Bir Derede olacak. Göç ve göçmen sorunlarını ele alan filmlerden oluşan bölümde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliği ile bir de söyleşi yapılacak.

Filmleri ile anılacaklar Anılarına bölümünde ise kaybettiğimiz usta isimler filmleri ile anılacak. Geçen yıl festivalin Ulusal Yarışma jüri başkanlığını yapan yönetmen Erden Kıral, 1 Mayıs Marşı ve önemli filmlere yaptığı müziklerle tanınan besteci Sarper Özsan, plakları, oynadığı filmler ve film gibi hayat öyküsüyle bilinen, İzmirli sanatçı Dario Moreno, önceki yıl hayatını kaybeden büyük besteci Vangelis ve daha birkaç ay önce hayata veda eden Japon besteci Ryuichi Sakamoto festivalde filmlerinin gösterimleriyle anılacak.

Ustaya Saygı bölümünde ise dünya sinemasının ustalarından Luchino Visconti’nin üç başyapıtı sinemaseverlerle buluşacak.

Usta sinemacılara onur ödülleri verilecek 3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nin her yıl sinemamıza emek veren usta isimlere verdiği Onur Ödülleri bu yıl sayısız filmde ve tiyatro oyununda hayranlık uyandıran performanslara imza atan, sesiyle dinleyicileri büyüleyen çok yönlü sanatçı Zuhal Olcay’a, çok küçük yaşlarda başladığı müziğe hayatını adayan, unutulmaz filmlerin müziklerinde imzası bulunan usta müzisyen Erkan Oğur’a, Fransız sinemasının önde gelen bestecilerinden Grégoire Hetzel’e ve Macar sinemasının Oscar Ödüllü büyük ustası István Szabó’ya verilecek.

Festivalde Zuhal Olcay, Erkan Oğur, Grégoire Hetzel ve István Szabó’ya ait unutulmaz filmler izleyiciyle buluşurken, Zuhal Olcay, Ahmed Adnan Saygun Merkezi’nde gerçekleşecek konser ile de sahnede olacak, unutulmaz şarkılarını seslendirecek.

Her yıl verilen Kültürlerarası Sanat Başarı Ödülü ise İranlı yönetmen Bahman Ghobadi’ye verilecek. Ghobadi, Dört Duvar / The Four Walls ve Kimsenin İran Kedilerinden Haberi Yok / No One Knows About Persian Cats filmlerinin gösterileceği festivalde özel bir söyleşiyle sinemaseverlerle buluşacak.

Dizi müzikleri ödülleri 3. yılında 3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali, televizyonda ve dijital platformlardaki üretimin niteliğine katkıda bulunmak amacıyla ilk yılında başlattığı Dizi Müzikleri Ödülleri’ni bu yıl da vermeye devam ediyor. Ulusal kanallarda ve dijital platformlarda yayınlanan dizilerin müzik ve şarkılarını, bu yıl da televizyon yazarları ve müzisyenlerden oluşan değerli jüri üyeleri değerlendirecek, bu alandaki Kristal Flamingo Ödülleri’ne karar verecek.

Festival’den yeni ödüller Festivalin Ulusal Yarışma bölümünde bu yıl Film Yönetmenleri Derneği (FİLM YÖN) ve Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülleri verilecek. Festivalin bu yıla özel bir diğer ödülü ise İzmir Kent Konseyi Ödülü olacak. Nilay Kökkılınç başkanlığındaki Kent Konseyi jürisinde, İzmir Kent Konseyi yönetiminde yer alan ve sinema eğitimi almış üyelerle, Gençlik ve Kadın Meclislerinden birer temsilci yer alıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi festival kapsamında, araştırmacı yazar Ali Can Sekmeç tarafından hazırlanan Türk Sinemasında Ses ve Müzik adlı kitabı da okuyucularla buluşturacak. Afiş ve katalog tasarımı Nazlı Ongan’a, ödül tasarımı Sema Okan Topaç’a ait festivalin jenerik filmi tasarımı Doğa Arıkan tarafından yapıldı.

Festival şehrin dört bir yanına yayılacak Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Institut français, Goethe Enstitüsü, İstanbul İtalyan Kültür Merkezi, Liszt Kültür Merkezi, Macaristan Ulusal Sinema Kurumu, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu, İstinye Park Teras ve Özgörkey Holding destekleri ile yapılacak festivalde 7 gün süresince 7 mekanda 100’ü aşkın film gösterilecek.

Tüm gösterimlerin ücretsiz olduğu festival mekânları; İstinyePark Teras Renk Sinemaları, Elhamra Sahnesi, Karaca Sineması, İzmir Fransız Kültür Merkezi, İzmir Sanat ve açık hava film gösterimlerinin yapılacağı Göztepe vapur iskelesindeki Kadifekale Gemisi.

Ayrıntılı programa sosyal medya üzerinden ulaşılabilir Festivalin ödül töreni, 21 Haziran akşamı İstinyePark Teras Renk Sinemaları 4 No’lu salonda yapılacak; ödül kazanacak filmler 22 Haziran’da izleyicilerle buluşacak. Ayrıntılı bilgiye festivalin sosyal medya hesaplarından (Instagram ve Facebook’ta izmirfilmmusicfest / Twitter’da @izmirfilmmusic) ulaşılabilir.