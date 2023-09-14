Tüm Yerel-Sen 10 yaşında

Tüm Yerel-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, Tüm Yerel-Sen tüzüğünde Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini, değerlerini tüzüğüne tek koyan sendika olmanın da gururunu yaşadıklarını söyledi.İZMİR (İGFA) - Kısa adı Tüm Yerel-Sen olan Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası geçtiğimiz günlerde 10. Kuruluş yıl dönümünü kutladı.

İzmirtürk Tv’de yayınlanan "Yunus Karakaya ile herşeyi konuşalım" programına konuk olan Devrim Onur Erdağ, çarpıcı açıklamalarda bulundu

Tüm Yerel-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, “Sendika olarak tüzüğünde Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini, değerlerini tüzüğüne tek koyan sendika olmanın da gururunu yaşıyoruz ”dedi. Erdağ, 2013 yılında emek, vatan ve cumhuriyet şiarında Tüm Yerelsen'in kurulduğuna dikkati çekerek, "Bugün Tüm Yerel-Sen tüzüğünde Mustafa Kemal Atatürk'ün İlkelerini, değerlerini tüzüğüne tek koyan sendika olmanın da gururunu yaşıyoruz. Ankara'da kutlama yaptık. Ondan önce zaten 8'inde Türkiye'deki tüm şubelerimizi Ankara Ulus Meydanı'na davet ettik. Zabıta haftasıydı. Hem zabıta haftası nedeni ile, zabıtalarımızın da gününü tekrar kutluyoruz buradan. Orada bir eylem yaptık. Toplu iş sözleşmesine girmeyen zabıtanın hakları ile ilgili birlikte orada sesimizi haykırdık" dedi.

Zabıtaların sorunlarına da değinen Erdağ, zabıtanın meslek kanunu olmamasına dem vurdu.

İtfaiyecilerine meslek tanımı olmadığının da altını çizen Erdağ, "En büyük sorunlardan bir tanesi de itfaiye emekçilerimizin sorunları. Bakın bugün biliyorsunuz ülke son 5 yılda çok büyük yangınlardan geçti. Kimler vardı, biz onlara ateşçi kahramanlarımız diyoruz. Bizlerin giremediği yere, kaçtığımız yerlere itfaiyeler koşarak gidiyorlar. Canlarını veriyorlar, canlarını feda ediyorlar. Ama gelin itfaiye sınıfı da ne yazık ki zabıta sınıfı gibi bir meslek sınıfı yok. Meslek kanunları yok. İtfaiyenin meslek kanunu yok, yıpranma payı yok. Dalış tazminatları yok. Tamamen baştan sona kadar mağdurlar. Emekçiler mağdur" diye konuştu.

Bu arada kamuda görev yapan tahsildarların yeşil pasaport istediğini söyleyen Erdağ, "Devlet Memurları Kanunu'nda üçüncü dereceye düşen devlet memurları yeşil pasaporttan faydalanır. Ancak ne yazık ki tahsildarlar üçüncü dereceye düşemiyor, kadroları itibarı ile tahsildar oldukları için. Beşlik kadro çünkü, üçlü kadro değil. Biz diyoruz ki nasıl olur? Herkes devlet memuru. 657 sayılı DMK'ya tabisin. Ama kadron beşinci kadroymuş, beşlik kadroymuş. Öyle bir şey yok!" diye konuştu.