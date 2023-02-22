Tüm otomobil severler Bursa'dan tek yürek oldu

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etki altına alan depremler sonrasında afet bölgelerine dört bir koldan yardım seferberliği sürerken, tüm otomobil severler de depremzedeler için tek yürek oldu.bursaekspress.com / BURSA (İGFA) - Mercedes Benz Team 16 Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (Mercedes Benz team 16), Bursa Motor Sporları Yardımlaşma Derneği (Burmos Der), Bursa Doğa Sporları Off- Road Kulübü, Clk W208 - W209 Clup, Cadde Spec Türkiye, Tüm Otomobil Tadilatçılar Derneği, Toyota Team Bursa ve Bursa'daki tüm otomobil grupları olarak deprem afetinden etkilenen bölgelere yardımda bulunmak için harekete geçti.

Tüm dünyada olduğu gibi kendilerin de 'gün birlik olma günü' diyerek seferberliğe destek oldu.

Mercedes Team 16 Başkanı Ramis Çakır, deprem bölgesine ulaştırmak üzere çocuk bezi, ısıtıcı, battaniye,yorgan,halı ekmek ,su ve diğer temel ihtiyaç malzemeleri için yardım kampanyası başlatırken, gerekli resmi yerlerle görüşerek kendilerine belirten Malatya İl Jandarma Komutanlığı'na ilk tırı teslim ettiklerini, ikinci tırı da yine Malatya İl jandarma Komutanlığı ile birlikte Malatya /Akçadağ ilçesine teslim ettiklerini söyledi.

Burmos Der Başkanı Gökhan Temel, otomobil grupları ve esnafların büyük destekleri ile yardım kampanyasına başladıklarını belirterek, "Herkes elinden geldiği kadar destek çıktı ve bizlere ulaştırdı. Ulaşırılmayan gönüllü vatandaşlarımız araçları ile evlerinden eşyaları topladık. Kendimize bir toplama merkezi belirledik.bizlere dernekler olarak destek veren Toker oto bir yardım toplama merkezi dönüştü. İki gün boyunca eşyaları toplayıp orda ayrıştırma yaptık, hepsini tek tek paketleyip ayırdık.bunlarin yapılmasında bayanlar orda ayırma yapıyordu. herkesin ailesi oradaydı.Eşi kızı annesi tüm herkes el birliği ile tüm herkes canla başla bu işleri yaptı emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Bursa Doğa Sporları Off-Road Kulübü Başkanı Mustafa Arslan da, off Road araçları ile çalışmalara destek vermek için afet bölgelerinde olduklarını kaydetti.

Cadde Spec Türkiye Başkanı İbrahim Yılancı, tüm imkanları ile deprem bölgesinde deprem afetini yaşayan depremzedelerin yanında olmak istediklerini belirterek, "Gün birlik günü" mesajı verdi.