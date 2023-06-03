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Tüm İstanbul pedal çevirecek

YAŞAM 03.06.2023, 10:19
Tüm İstanbul pedal çevirecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK AŞ’nin, binlerce kişiye ücretsiz eğitim veren ve geleneksel hale gelen “İsbike Bisiklet Okulu” kapılarını yeniden açtı.İSTANBUL (İGFA) - İsbike Bisiklet Okulu, ilk olarak 2021 yılında eğitimlerine başladı. Eğitim ile şehir trafiğinde alternatif ulaşım aracı olarak öne çıkan ve her geçen gün farklı yaş grupları tarafından tercih edilen bisiklet kullanımının yaygınlaşması amaçlandı. İsbike Bisiklet Okulu ile ilk günden bu yana 10 binden fazla kişi ücretsiz gerçekleştirilen eğitimlerle bisiklet kullanmayı öğrendi. Bu yıl da her yaş grubundan binlerce kişinin eğitim alması hedefleniyor.  

4 SAATTE BİSİKLET KULLANMAYI ÖĞRENİYORLAR

Yenikapı ve Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda, deneyimli eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlere, 7-12 yaş arası çocuklar, 12-16 yaş arası gençler ve 18 -70 yaş arası yetişkinler katılabiliyor. Maltepe Orhangazi Şehir parkında ve Yenikapı Bisiklet Evinde verilecek eğitimlerle 4 saat gibi kısa bir sürede, 7’den 70’e binlerce kişi, dikkatli ve trafik kurallarına uygun bisiklet kullanmayı öğreniyor. 

BİSİKLET İLE HAREKETLİ HAYATA PEDAL ÇEVİRİN 

Çocukluk özlemi olanlar, iki teker korkusu bulunanlar, bisikletle okula ve işe gitmek isteyenler, ‘denedim ama öğrenemedim’ diyenler bu okulda bisikletli hayata merhaba diyor. Bisiklet eğitimi almak isteyenler https://bisikletokulu.isbike.istanbul/ adresinden başvurularını kolayca yapabiliyor. Randevu oluşturdukları tarihte teorik ve uygulamalı olmak üzere 4 saat süren eğitimin ardından katılım sertifikalarını alarak bisiklet sürmeye başlıyorlar.

 BİSİKLET KÜLTÜRÜNÜN OLUŞMASINA DESTEK VERİYORUZ

“İsbike Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi” ve “İsbike Bisiklet Okulu” projesinin İstanbul’un yeşil kimliğine katkı sunduğunu ve her yaştan İstanbullunun hayatına dokunarak sağlıklı yaşam alışkanlıklarını sürdürecek değerli bir farkındalık oluşturduğunu söyleyen İSPARK Genel Müdürü Hakan Orhun ise, “Bisikletin ekonomik ve sosyal yararlarının yanında ulaşım aracı olarak kullanılması, spor ve hareketli  yaşamın bir parçası olması özellikle küçük yaşlarda bisiklet sürme alışkanlığının kazandırılmasının önemini ortaya koyuyor. “İsbike Bisiklet Okulu” ile biz küçük yaşlardan itibaren bisiklet kullanımın yaygınlaşması ve kalıcı bir kültür oluşmasını istiyoruz. Her yıl yaz dönemiyle bütünleşen ücretsiz eğitim veren okulumuzda bu yılda binlerce kişi sağlıklı yaşama pedal çevirecek” dedi. 

“İsbike Bisiklet Okulu” 2 yıldır sürdürülebilir sosyal sorumluluk alanında yaptığı başarılı çalışmalarıyla birçok kuruluş tarafından başarı ödülüne layık gösterildi ve örnek projeler arasında yerini aldı.

OKULDA ÖĞREN, QR KODLA KİRALA, İSTANBUL’U TURLA 

İSPARK, İstanbullulara ve İsbike Bisiklet Okulu’nda yeni bisiklet kullanmaya başlayanlara İstanbul’un birçok noktasında bulunan yüzlerce akıllı bisikletiyle büyük avantaj sunuyor.

İsbike Bisiklet Okulu’nda bisiklet kullanmayı öğrenenler, İsbike mobil uygulamasında bulunan QR kodu okutarak kolayca bisiklet kiralayabiliyorlar. Sonrasında pedalladıkları bisikletleriyle; Florya’dan Küçükçekmece’ye, Karaköy’den Sarıyer’e, Bakırköy’den Fatih’e, Bostancı’dan Kartal, Pendik ve Kurtköy’e, Üsküdar’dan Beykoz’a, istedikleri noktaya yolculuk yapabiliyorlar. Zeytinburnu ilçe güzergahında, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece ve Ümraniye’de kent içi ulaşımda bisiklet kullanabiliyorlar.

Akıllı bisikletler Google Play-App Store’da bulunan İsbike cep uygulaması indirilerek ve QR kod yöntemiyle kolayca kiralanabiliyor. 

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