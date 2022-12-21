TÜGVA'nın 'Kitap Kurtları' Bursa'da yarışıyor

Türkiye Gençlik Vakfı Bursa İl Temsilciği, TÜGVA Genel Merkez Ortaokul Koordinatörlüğü'nce düzenlenen "Kitap Kurtları Yarışıyor" isimli programının lansmanını yaptı.Bursa Ekpsress / BURSA (İGFA) - TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ve yarışmanın paydaşları olan kurum yöneticilerinin katıldığı projenin tanıtım lansmanı Bursa'da yapıldı.

TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, yarışma kapsamında öğrencilerin 3 ayda 5 kitap okuyacaklarını, Türkiye genelinde 150 bin öğrenciye ulaşılacağını belirtirken, Bursa olarak da 16 bin katılımcı hedeflerinin olduğunu ve yarışmanın sonunda çeşitli ödüllerin olacağına duyurdu.

Dolu dolu geçen programda öğrenciler ve katılımcıların aile fotoğrafı ile anı ölümsüzleştirdi.