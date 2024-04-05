TUED'de Tepeler dönemi

Türkiye Uluslararası Etkinlikler Derneği (TUED)'nin 3. Genel Kurulu toplantısında Meltem Tepeler başkanlığındaki yeni yönetim belirlendi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Uluslararası Etkinlikler Derneği, 3. Genel Kurulu’nu Crown Plaza Hotel’de gerçekleştirdi!

Bu yıl 3. kez Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen TUED Kurucusu Meltem Bayazıt Tepeler, genel kurul sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tanıtımında aktif rol oynayan, turizm, etkinlik, kongre, organizasyon tedarik yönetimi, ve düğün endüstrisinde katma değer oluşturan bu alanlarda ülkemize yeni uluslararası projeler getirmeyi amaçlayan ve bunun için var gücüyle çalışan yeni Yönetim Kurulu üyelerine başarılar diledi.

Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu üyeleri ile yapılan oylama sonucunda; Meltem Tepeler başkanlığındaki TUED yönetiminde, Elmas Özler başkan yardımcısı, Mari Klodya Araz sayman,

Cantekin Temizer ve Boğaç Pişkin ise üye olarak görev aldı.