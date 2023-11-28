TÜBİTAK Bilim Söyleşileri’ne konuk BTÜ’den

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği BölümüÖğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Terzioğlu, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri Etkinliği kapsamında Bursa Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Söyleşide Terzioğlu’nun konusu ambalajlarda sürdürülebilirlik kavramı oldu. Etkinliğe, okul müdürü, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Çalışmalarını polimer malzemeler üzerine sürdüren akademisyen Terzioğlu, ortaokul öğrencileri ile interaktif bir söyleşi gerçekleştirdi.

Öğrenciler, ana teması ambalajlarda sürdürülebilirlikve küresel ambalaj trendleri olan söyleşiyi ilgi ile takip ettiler.Öğrencilere tek kullanımlık plastik ambalaj ve ürünlerin kullanımının azaltılması ve atıklarının uygun şekilde depolanarak geri dönüştürülmesi gerekliliği hakkında farkındalık kazandırıldı.

Terzioğlu, etkinliğin sonunda 2019 yılından beri dördüncü kez TÜBİTAK Bilim Söyleşileri Etkinlikleri’nde yer aldığını belirtti. Katıldığı her etkinlikten keyif aldığını ifade eden Terzioğlu, toplum ile bilim dünyası arasındaki iletişimin kuvvetlenmesine katkı fırsatı veren TÜBİTAK’a da teşekkür etti.

Ambalajlarda sürdürülebilirlik konusundaki TÜBİTAK Bilim Söyleşileri Etkinliği’ne ev sahipliği yapan Okul Müdürü Tuncay Asan ise öğrencilerin bilinçlenmesi yönündeki faaliyetlere devam edeceklerini bildirdi.Program sonunda Doç. Dr. Pınar Terzioğlu’na katkılarından dolayı TÜBİTAK Bilim Söyleşileri katılım belgesi takdim edildi.