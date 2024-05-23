TTV'den mesleki eğitim iş birliği

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Türk Tekstil Vakfı (TTV) iş birliğinde, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında tekstil sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve mezunlarının istihdamına destek olmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığında gerçekleştirilen iş birliği protokolü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ile Türk Tekstil Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Emiroğlu tarafından imzalandı.

İş birliği protokolü ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında tekstil sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, mezunların istihdamına destek olunması ve sektörün rekabet kabiliyetinin yükseltmesi amaçlanıyor.

Protokol ile tekstil alanında sertifika programlarının eğitim materyalinin sektörün ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanması, güncellenmesi sağlanacak. Okulların atölye/laboratuvarlarının teknolojilere dayalı olarak donatılması sağlanarak alan öğretmenlerine, belirlenecek takvim ve programa göre TTV üyelerinin eğitim/üretim tesislerinde teorik ve işbaşında hizmet içi eğitimler verilecek.

Protokol çerçevesinde öğrencilere atölye ve laboratuvar dersleri öğretmenlerle birlikte eğitici personel tarafından verilecek. Öğrencilere TTV üyelerinin tesislerinde mesleki eğitim ve staj imkânı sağlanacak, belirlenen kriterler doğrultusunda öğrencilere burs verilecek.

Ayrıca öğrencilere temrinlik malzeme desteği ile başarılı görülen proje sahibi öğrencilere destek sağlanacak. Öte yandan mesleki ve teknik eğitime yönelik kariyer günü, rehberlik, yarışma, gezi gibi etknilikler ve farkındalık faaliyetleri de düzenlenecek.