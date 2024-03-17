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TSM'nin acı günü... Sönmezocak vefat etti

Türk sanat müziğinin en önemli icracıları arasında olan ve Türk musikisinde sayısız öğrenciler yetiştiren Rahmi Sönmezocak, 88 yaşında vefat etti.İSTANBUL

YAŞAM 17.03.2024, 10:16
TSM'nin acı günü... Sönmezocak vefat etti

Türk sanat müziğinin en önemli icracıları arasında olan ve Türk musikisinde sayısız öğrenciler yetiştiren Rahmi Sönmezocak, 88 yaşında vefat etti.İSTANBUL (İGFA) - Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle magazin camiasında “Felaket Tellalı” lakabı ile ünlenen Türk sanat müziği sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, bugünkü yazısında 88 yaşındaki Türk Sanat Müziği sanatçısı Rahmi Sönmezocak’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Akay, “Münir Nurettin Selçuk’tan Arif Sami Toker’e en büyük hocaların öğrencisi olan ve daha sonra konservatuvarda verdiği Üslup ve Repertuar dersleriyle sayısız öğrenciler yetiştirmiş, kendisi de en büyük hocalar arasında yer almış Türk sanat müziğinin en önemli icracılarından Rahmi Sönmezocak’ı kaybettik. 88 yaşında vefat eden usta sanatçımızın klasik
Türk müziğine çok büyük hizmetleri olmuştur. 15 Mart 2024 tarihinde kaybettiğimiz büyük sanatçımız, dün 16 Mart Cumartesi günü İstanbul Bostancı Kuloğlu Camii’nden son yolculuğuna uğurlandı ve Maltepe Başıbüyük Mezarlığı’nda toprağa verildi. Değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet diler, başta ailesi olmak üzere Türk sanat müziği camiasına sabır
ve başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

RAHMİ SÖNMEZOCAK KİMDİR?

Rahmi Sönmezocak 25 Şubat 1936 yılında İstanbul Eyüp’te dünyaya geldi.

Türk musikisinin efsane bestekârlarından ve aynı zamanda ses sanatçısı olan Arif Sami Toker’in öğrencisi olan Sönmezocak, Nuri Halil Poyraz’dan da uzun yıllar musiki dersleri aldı. 1954 yılında TRT İstanbul Radyosu’nun ses sınavlarını kazanan sanatçı, orada Münir Nureddin Selçuk, Refik Fersan, Yesâri Asım Arsoy ve Mustafa Nafiz Irmak gibi dönemin en büyük hocalarından da dersler aldı.

Yine dönemin en büyük kadın bestecileri arasında olan Melahat Pars’la da uzun yıllar meşk eden ve ud çalmayı öğrenen Sönmezocak, “Ne Birleştik Ne Ayrıldık - Gördüm Seni Birgün” isimli 45'lik plağı ile ün yapmıştır. Çok sayıda Klasik Türk müziği şarkılarını plaklarda, TRT bant kayıtlarında, canlı yayınlarda ve konserlerde yorumlayan sanatçı, Türk musikisine hem
sesi ile hem de hocalığı ile büyük hizmetleri olmuştur. 1965 yılında İstanbul Belediyesi Konservatuarı İcrâ Heyeti’nde imtihanı kazanarak kadrosunu TRT’den buraya nakleden usta sanatçı, 1982 yılında emekli oldu. 1982 yılından sonra ise İstanbul Teknik Üniversitesi İ.T.Ü Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nda repertuar hocalığı yaparak, günümüzün birçok Tük sanat müziği sanatçısının hocası olmuştur.

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