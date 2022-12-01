TRT'nin 3'te 3 bilgi yarışması futbola odaklandı

Futbol tarihinin az bilinenleri 3'te 3 Futbol'da 150.000'lik soru oldu.İSTANBUL (İGFA) - Katar'da devam eden Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürerken, TRT1'in sevilen yarışma programı 3'te 3 Futbol ile ekranlara sürprizlerle döndü.

Dünya Kupası boyunca TRT'nin özel olarak hazırladığı bilgi yarışması 3'te 3 FUTBOL, dört özel bölüm olarak ekranlara gelmeye başladı. Ünlü spor adamı Hikmet Karaman'ı bilirkişi koltuğuna oturtan yarışmanın ilk bölümünde tarihin en ilginç transferlerinden birinin ne karşılığında yapıldığı ile ilgili soru geceye damgasını vurdu.

3’te 3 Futbol’da bilirkişi koltuğunda oturan Prof.Dr. Tufan Gündüz’ün yerini usta teknik adam Hikmet Karaman aldı. Ünlü spor adamı Karaman paylaştığı bilgiler ve verdiği taktiklerle yarışmacıların ödüle uzanmasına katkı sağladı.

TARİHİN EN İLGİNÇ TRANSFERİ NE KARŞILIĞINDA?

İlgi çekici futbol sorularıyla ekrana gelen 3'te 3 Futbol, Beden Eğitimi mezunu Konyalı yarışmacı Oğuzcan Yenginol’a tarihin en ilginç transfer bedellerinden biri soruldu. İşte 150 bin lira değerinde ki geceye damgasını vuran soru:

1998’de Romanya İkinci Lig ekibi Juil Petrosani’de oynayan Ion Radu, Valcea takımına ne karşılığında transfer oldu?

Yarışmacı Oğuzcan Yenginol deneyimli teknik adam Hikmet Karaman’dan aldığı yardımla 500 kilo et şıkkını seçerek soruyu doğru cevapladı. 150.000 lira için devam diyen yarışmacıya "2008 Avrupa Futbol şampiyonasında asist kralı olan futbolcumuz" soruldu. Arda Turan ile Hamit Altıntop arasında kalan yarışmacı yine Hikmet Karaman’a başvurdu. Yarışmacı Karaman’ın Arda Turan şıkkını elemesinin ardından Hamit Altıntop diyerek doğru cevaba ulaştı ancak bir sonraki soruda kırmızı butona basarak yarışmadan 25.000 lira ödülle ayrıldı.