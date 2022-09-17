Troya Kültür Yolu Festivali başladı

“Türkiye Kültür Yolu Festivalleri” kapsamında düzenlenen “Troya Kültür Yolu Festivali” büyük bir coşkuyla başladı. Festival coşkusu, önce İskele Meydanı’nda “Troyalılar Geldi” kortej yürüyüşü ile başladı.ÇANAKKALE (İGFA) - Yürüyüşe, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’in de aralarında bulunduğu binlerce kişi katıldı. Korteje katılanlar ellerinde Türk bayrakları sallarken, Troya dönemini yansıtan kostümler giyen Devlet Opera ve Balesi oyuncularının yanı sıra Troya Antik Kenti yakınlarındaki Tevfikiye ve Çıplak gibi köylerden gelen ve “Günümüz Troyalıları” olarak adlandırılan Troyalı köylüler de renkli görüntüler oluşturdu.

Bakan Ersoy ve beraberindekiler akşam da Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi’nde düzenlenen Anadolu Ateşi Dans Grubu’nun sergilediği “Troya” gösterisini izledi. Resmi rakamlara göre yaklaşık 25 bin kişinin izlediği gösteri izleyicilere büyük bir heyecan yaşattı. Bakan Ersoy ve tüm izleyiciler, gösteriyi uzun süre ayakta alkışladılar.

Gösterinin Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan ise Troya gösterisini Çanakkale’de ilk kez düzenlemekten dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.