Trendyol iş ortaklarıyla Bursa'da oruç açtı

Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Trendyol’un hızlı yemek hizmeti Trendyol Yemek, Bursa’daki restoran iş ortaklarıyla iftar sofrasında bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Kolay, hızlı ve güvenilir bir deneyim sunan Trendyol Yemek, Ramazan ayında Türkiye’nin farklı şehirlerindeki iş ortaklarıyla iftar sofralarında buluşuyor.

Bu kapsamda Mövenpick Bursa Hotel’de yapılan iftara 120 restoran iş ortağı katıldı.

Paylaşma, birlik ve beraberlik duygularının ön plana çıktığı iftarda, Trendyol KOBİ, Restoran İletişim ve Etkinlik Lideri Özge Gültekin davetlilerle platformdaki en son gelişmeleri de paylaştı. 2020 yılının Ekim ayında ilk siparişini teslim eden Trendyol Yemek, müşterilerilerini her gün lezzetli ve sıcak yemeklerle buluşturduklarını belirten Gültekin, 16 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olan platformun ülke genelinde hizmete devam ettiğini söyledi.