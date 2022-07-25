Trap yarışlarında ödüller sahiplerini buldu

Çorum Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği trap yarışlarının 7’ncisi pazar günü gerçekleştirildi. Trap yarışlarına Çorum’un yanı sıra Ankara, Tokat, Amasya, Sivas, Kastamonu, Tosya, Samsun, Çankırı, Kırşehir’den yaklaşık 200 sporcu katıldı.

ÇORUM (İGFA) - Çorum Belediyesi’nin Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu ve Çorum Avcılar ve Atıcılar Derneği ile birlikte düzenlediği 7. trap yarışları pazar günü yoğun bir katılımla yapıldı. Çorum’dan ve il dışından aileleriyle birlikte yarışmaya katılan atıcılar güzel bir hafta sonu geçirdi.

Melikgazi Atış Poligonu’nda gerçekleşen yarışlar, 21 yaş ve üstü büyük erkekler, 18 yaş üstü avcılar, 18 yaş altı bayanlar, 20 yaş ve altı genç erkekler, 60 yaş ve üstü veteranlar olmak üzere 5 kategoride yapıldı.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da trap yarışlarını izledi. Yarışmaya katılan sporcularla tek tek görüşen Yağbat, özellikle il dışından gelen konuklarla yakından ilgilendi. Trap atışı da yapan Yağbat, atışlardaki başarısıyla izleyenlerden alkış aldı.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat yaptığı açıklamada trap yarışlarına olan ilginin kendilerini memnun ettiğini dile getirdi. Yağbat, “Çorum Belediyesi olarak her sene düzenlediğimiz geleneksel trap atışlarını bu sene 7.’sini düzenlemekteyiz. Bu sene de güzel bir katılım söz konusu. Çevre il ve ilçelerden gelen yaklaşık 200 atış sever Çorum’da misafirimiz oluyor. Gelen misafirlerimiz buradaki ortamdan ve belediyemizin vermiş olduğu hizmetlerden dolayı bize teşekkürlerini ilettiler. Bu sene buraya yoğun bir katılımın olduğunu gözlemliyoruz. Bu da trap yarışlarında ne derece iyi bir ev sahipliği yaptığımızın da güzel bir göstergesidir” dedi.

Atıcılara müjde veren Yağbat “Allah nasip ederse ilerleyen dönemlerde burada avcılık ve atıcılık sporuna gönül verenlerin rahatça kullanabileceği bir alan oluşturmayı da hedefliyoruz. Belediye Başkanımızın bu yönde tarafımıza talimatları oldu. Bununla ilgili güzel bir alan hazırlayıp atış ve avcılık sporuyla ilgilenenlere güzel bir ortam oluşturacağız” dedi.

Çorum Atıcılık ve Avcılık Federasyonu İl Temsilci Yasin Yetim, Çorum Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Cumhur Türkoğlu, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı da yaptıkları açıklamada trap yarışlarının düzenlenmesinden ve atıcılık sporuna verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Trap yarışları sonunda kategorilerinde dereceye giren yarışmacılara kupa, madalya ve para ödülleri takdim edildi.

Yarışlar sonunda kategorilerinde dereceye giren atıcıların listesi şu şekilde oluştu:

Büyük erkekler (21 yaş ve üstü)

Fatih Telli

Satılmış Çalışkan

Mehmet Caymaz

Samet Esen

Yavuz Muhsin Gür

Murat Satılmış

Avcılar genel (18 yaş üstü)

Saddettin Avcu

Ayhan Bolat

Mustafa Bozyel

Arif Hız

Recep Çolak

Elvan Güneş

Bayanlar (18 yaş altı)

Derya Satılmış

Sercan Taşdan

Buket Sin

Nazlı Nur Mutlu

Sude Naz Teke

Mine Gencay

Genç erkekler (20 yaş ve altı)

Yağız Bayram

Bedirhan Atabay

Ertuğrul Çöp

Emrah Okur

Hamza Kozu

Halil Bayrakcı

Veteranlar (60 yaş ve üzeri)

Murat Aktaş

Zafer Yeniceli

Yaşar Çavuş

Metin Öztürkoğlu

Yüksel Köseoğulları

Halil Çağıl