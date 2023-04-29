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Trambüsler 1 yıl ücretsiz

YAŞAM 29.04.2023, 14:45
Trambüsler 1 yıl ücretsiz

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi için özel üretilen sıfır karbon emisyonu, enerji tasarrufu ve batarya sistemi ile günlük 95 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip Trambüs, yolcu hizmetine başladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Trambüslerin bir yıl ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi için özel üretilen Türkiye'nin ilk yerli yüksek teknoloji bataryalı trambüsü, Şanlıurfa sokaklarında hizmete başladı.

Tarihi çarşıların yer aldığı Haşimiye, Balıklıgöl ve Atatürk bulvarı üzerinde sefer düzenleyecek olan Trambüsler, 2. Toplama merkezinden hareket edecek. 63 ring hattında hizmet veren körüklü otobüslerin yerini Trambüsler aldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Şanlıurfa’ya kazandırılan Trambüsler ve Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığının ek hizmet binasının açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Açılış törenine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün yanı sıra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, AK Parti Gurup Başkanvekili Sait Kaya, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayları, İlçe Belediye Başkanları, Meclis üyeleri, Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Şefik Bakay, Muhtarlar Dernek Başkanı Mehmet Kestop, Kent Konseyi Başkanı Adil Saraç, ve vatandaşlar katıldı.  

BAŞKAN BEYAZGÜL, “TRAMBÜSLER 1 YIL BOYUNCA ÜCRETSİZ OLACAK”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Şanlıurfa’nın şahlanmaya devam edeceğini kaydetti. Başkan Beyazgül, “Şanlıurfalı vatandaşlarımıza yeni bir müjde veriyorum. Doğrudan vatandaşlarımıza, halkımıza dokunan bir müjde olacak. “Ayinesi İştir Kişinin Lafa Bakılmaz” diyerek lafa bakmayacağız. Tambüslerimizin 6 tanesi geldi. 4 tanesi de iki ay içerisinde gelecek. Trambüslerimizi diğer araçlarımızla birlikte destekleyeceğiz. Bugünden itibaren 63 ring hattında hizmete başlayan trambüslerimiz bir yıl boyunca ücretsiz olacak. Ulaşımda trambüsleri bedava yapabilen bir şehir daha var mı yok yapamazlar. Biz yaparız dedik ve Allah’ın izniyle yaptık.” Halka hizmet böyle yapılır. Daha çok çalışarak inşallah 14 Mayıs’tan sonra şahlanış dönemini birlikte yaşayacağız.” Diye konuştu.

BAŞKAN BEYAZGÜL, “ZOR DENİLEN PROJELERİ BAŞARDIK”

Şanlıurfa’da yapılan hizmet ve yatırımlardan da bahseden Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül zor denilen her projenin üstesinden geldiklerini kaydetti. Başkan Beyazgül, “ Halk ekmek projesini hayata geçirdiğimiz zaman bazı eleştiriler olmuştu. Deprem ve sel meydana geldiğinde halk ekmeğin ne kadar isabetli bir hizmet olduğunu görmüş olduk. Halkımızın projesi olan halk ekmeğin tanesini herkes alabilsin diye 2,5 TL yaptık. Kendimize ait parklarımızdaki kafelerimizde de çayımızı aynı fiyattan halkımıza arz ediyoruz. Açıksu Caddesi yıllardır konuşulan bir konuydu. Kale Arkası yıllardır konuşulan bir konuydu. Asya ve Osmanlı Mahalleleri, Akçakale Yolu yıllarca konuşulan konulardandı. Bir de konuşulmayan bir konu vardı ki Abide Kavşağı üst viyadüklerini biz yaptık. Hem de 6 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Orada tıkanmalar oluyordu. Araç kuyrukları oluyordu. Oraya artgermeli 2 viyadük yaparak ulaşımı rahatlattık. Deprem ve selden etkilenmemize rağmen Ramazan Ayı’nda 13 noktada çadır kurduk. Bizler evlerimizde yemek yerken bir vatandaşım aç kalsaydı bundan hepimiz sorumlu oldurduk. Ev ziyaretlerini sürdürüyorum. Burada ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İnşallah talepte olacak bereket de bu taleplerin karşılanmasıyla gelecek.” İfadelerine yer verdi.

BAKAN BOZDAĞ, “ TRAMBÜSLERİ ÜCRETSİZ YAPAN BAŞKANIMIZI TEBRİK EDİYORUM”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’ün riyasetinde yapılan projenin somuta dönmüş halini Şanlıurfalı kardeşlerimizin hizmetine sunmak için bir aradayız. Trambüslerimizi Şanlıurfa yollarına salıvereceğiz. 6 Trambüs bugün itibariyle halkımızın hizmetine sunuldu. Diğer trambüsler de yakın zamanda kente gelecektir. Bu trambüsler Şanlıurfa halkına şehir içi ulaşımda önemli kolaylıklar sağlayacaktır. Bu trambüslerin bir yıl boyunca ücretsiz olması da son derece kıymetlidir. Ücretsiz yapılmasından dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu Cumhurbaşkanı’mızın uyguladığı büyük bir gelenektir. Cumhurbaşkanımız böylesine eserleri hizmete sunarken bu eserlerden vatandaşlarımızın ücretsiz faydalanmasını sağlamaktadır. Türkiye sadece kara ulaşımında değil, havayolu ulaşımında da dünyanın ana merkezlerinden biri oldu. Onun için Cumhurbaşkanımızı istemiyorlar. Havayolunda, enerjide, tarımda, silah üretiminde ülkemiz merkez oluyor. O yüzden biz de diyoruz ki doğru adımlarla durmak yok yola devam diyoruz. Türkiye Yüzyılı için Şanlıurfa için yarın değil hemen şimdi diyor ve yola koyuluyoruz. İlk yolumuzu da Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizin trambüsleriyle başlatıyor, yola devam ediyoruz. Trambüslerimiz Şanlıurfa’mıza ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyor ilk seferi başlatıyoruz.” İfadelerini kullandı.

VALİ AYHAN, “ÇEVRECİ VE KONFORLU TRAMBÜSLER ŞANLIURFA’YA HAYIRLI OLSUN”

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise Modern, hızlı, çevreci ve konforlu araçlarımızın şehrimizle tanışması oldukça önemlidir. Şanlıurfa halkımıza hizmet edecek yeni trambüslerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, Belediye Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum” sözlerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından yapılan dualarla trambüsler sefere çıktı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ trambüse binerek direksiyon başına geçti. Bismillah diyerek kontağı çeviren Bakan Bozdağ BELSAN araç parkurunda Başkan Beyazgül ile birlikte kısa bir tur attı.

Sıfır karbon emisyonu, enerji tasarrufu ve bataryalı bir sisteme sahip olma özelliğine sahip Trambüsler, 160 kişinin seyahat edebileceği şekilde tasarlandı.

Katener hattına bağlı kalmadan bataryası ile azami 50 km menzile ulaşabilen araçlar hareket halindeyken şarj edilebilen bataryaları sayesinde sınırsız menzile ulaşabilecek. Bu sayede hem zamandan hem yakıttan hem de bakım masrafından tasarruf edilecek ve günlük 95 bin kişi seyahat edecek. Trambüsler, dizel araçlara göre bir günde yüzde 40’a varan yakıt tasarrufu sağlarken bu oran, bakımda yüzde 80’lere çıkıyor. Trambüsler, katener hattı (elektrik besleme hattı) olmadan yolcu taşıyabiliyor. Tasarrufların ekonomik karşılığı sadece yakıtta Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yılda 3,5 milyon liraya karşılık geliyor. Titreşimsiz ve gürültüsüz elektrikli motorları, şehirdeki tarihi dokuya zarar vermeyecek şekilde dizayn edildi. Şanlıurfa'nın iklim şartlarına özel 60 derece sıcaklığa kadar soğutacak tropikal kliması olan araçlarda yolculara Wifi hizmeti de sunulacak. Eski Urfa bölgesindeki ring hattında hizmet veren körüklü otobüslerin yerine çevreye duyarlı trambüslerle hizmet verilecek.

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