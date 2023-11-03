Trakya Üniversitesi'nden Büyükelçi Sekizkök'e nezaket

Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu, Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök’e ziyarette bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Dış İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Bulgaristan'da Sofya Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Ziyarette, Bulgaristan ve Türkiye arasındaki ilişkiler ile Trakya Üniversitesinin Bulgaristan’daki kurumlar ile gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi planladığı iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Trakya Üniversitesi'nin Balkanlar’daki çalışmalarını bölgedeki paydaşlarla iş birliği içerisinde yürüttüklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Büyükelçimiz Aylin Sekizkök’ün destekleri sayesinde Bulgaristan’daki çalışmalarımız daha da güçlendi. Önemli iş birlikleri ve projeler hayata geçirdik. Trakya Üniversitesinin Balkanlara yönelik projeleri bitmez. Bu anlamda, Büyükelçimiz Aylin Sekizkök’ün de destekleriyle çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.” dedi.

Trakya Üniversitesi’nin Balkanlara değer kattığını söyleyen Büyükelçi Sekizkök ise, üniversitenin bu bölgedeki çalışmalarını yakından takip ettiklerini, destek ve iş birliklerinin artarak devam edeceğini söyledi.