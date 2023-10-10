Trakya Üniversitesi'nden 4 işbirliği anlaşması

BUA toplantısında, Trakya Üniversitesi ile dört üniversite arasında ikili iş birliği anlaşmaları imzalandıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Tuzla Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Balkan Üniversiteler Birliği’nin BUA 2023 Balkanlar'da Akademik İşbirliği, Zorluklar ve Gelecek Perspektifleri Konferansı’nda, Trakya Üniversitesi ile Kosova “Isa Boletini” Mitrovica Üniversitesi, Filibe Müzik, Dans ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sırbistan Niş Üniversitesi ve Kuzey Makedonya Tetova Devlet Üniversitesi arasında ikili iş birliği anlaşması yapıldı.

Üniversiteler arasında eğitim, araştırma ve diğer faaliyet alanlarında eğitimsel ve kültürel iş birliğini geliştirmek, öğrenci ve akademisyen değişim faaliyetleri ile staj imkânları oluşturmak ve akademik, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek amacıyla Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile Kosova “Isa Boletini” Mitrovica Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alush Musaj, Filibe Müzik, Dans ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Toni Shekerdzhiev, Sırbistan Niş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dragan Antic ve Kuzey Makedonya Tetova Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Jusuf Zejneli arasında anlaşmalar imzalandı.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, BUA’nın yeni iş birliklerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan önemli bir birlik olduğunu belirterek, “Balkan Üniversiteler Birliği akademik, kültürel ve bilimsel olmak üzere üniversitelerin birçok alanda iş birliği yapmasına olanak sağlayan bir birlik. Bu kapsamda Trakya Üniversitesi olarak bugün Balkanlar’daki dört önemli üniversite ile ikili iş birliğine imza attık. Bu anlaşmalar sayesinde eksik yönlerimizi güçlendirme, güçlü yönümüzle de diğer üniversitelere destek olma imkânı buluyoruz. Trakya Üniversitesi olarak amacımız, Balkanlar’daki kurumların daha güçlü olmasını sağlamak ve Balkanlara daha çok katkı sağlamaktır. Gerçekleştirdiğimiz bu anlaşmalar ise bu amacımız doğrultusunda atılmış adımlardır" diye konuştu.