Trakya Üniversitesi'nde 'şiddete karış duruş' konuşuldu

Trakya Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜKÇAM) tarafından “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” paneli gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü panelinin açılış konuşmasını TÜKÇAM Müdürü ve Panel Moderatörü Doç. Dr. Hatice Kahyaoğlu Süt yaptı. Konuşmasında kadına yönelik şiddet, ‘ister kamusal ister özel hayatta olsun kadınlara fiziksel, cinsel veya psikolojik zarar veya acı veren veya vermesi muhtemel olan, bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak haklarından mahrum bırakma da dahil olmak üzere, cinsiyete dayalı her türlü şiddet eylemi olduğunun altını çizen Süt, Türkiye’de yapılan bir araştırmada; yoksulluğun fiziksel şiddet riskini artırdığı, fiziksel şiddetin tüm bölgelerde baskın olduğu, birlikte olunan kişilerin kötü alışkanlıklarının olmasının kadınları şiddete karşı daha savunmasız hale getirdiğine dikkati çekti.

Ülke olarak kalıcı bir değişime ulaşmak için; ulusal mevzuatın çıkarılması ve uygulanması, toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik eden politikaların geliştirilmesi ve uygulanması, kaynakları önleme ve müdahaleye tahsis etme, kadın hakları örgütlerine yatırım yapılması gerektiğinin altını çizen Kahyaoğlu Süt, “Kadınların toplumdaki yeri ve saygınlığı, medeniyetin göstergesidir” sözünün ardından, “Eşit, özgür ve şiddetsiz bir yaşam için toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımı içerisinde insan haklarına saygılı olmalıyız” dedi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'ndan Jandarma Astsubay Üst Çavus Canset Dike, KADES uygulamasını tanıtarak, öğrencilere uygulamayı indirmelerini tavsiye etti.

İlk Panelist Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ŞÖNİM Kuruluş Müdürü Nihan Ertan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Sosyal Hizmet Uygulamaları (ŞÖNİM)”, ikinci Panelist Adalet Bakanlığı Edirne Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Birimi Yetkili Uzmanı Ayşe Ulucak “Kadına Yönelik Şiddette Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri”, üçüncü Panelist Edirne Barosu Avukatı Özge Hazır “Kadına Şiddetle Mücadelenin Hukuki Boyutları” konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Panel sonunda katılımcılar, Balkan Kongre Merkezi fuayesinde bulunan Edirne İl Jandarma Komutanlığı KADES eğitim standı ile Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SODAM) kursiyerleri tarafından hazırlanan ürün stantlarına davet edildi.

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