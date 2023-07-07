Trakya Üniversitesi'nde iki ayrı fakülte daha kep fırlattı

Trakya Üniversitesi'nin en kalabalık fakültelerinden olan Eğitim Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu yaşandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesi’nde 2022-23 Eğitim-Öğretim Yılı mezuniyet törenlerinde sona yaklaşıldı.

Her birim, belirlenen günde mezuniyet törenini gerçekleştirirken, kurumun en çok öğrencisi bulunan fakültelerinden biri olan Eğitim Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi'nin yeni mezunlarını, coşkulu törenlerle okuldan mezun oldu.

Balkan Kongre Merkezi’nde gerçekleşen mezuniyet törenlerinde öğrenciler ve ailelerin mutlulukları gözlerinden okunurken diplomalarını hocalarının ellerinden alan öğrenciler, törenin sonunda hep birlikte keplerini havaya atarak mezuniyet coşkusunu yaşadı.

Trakya Üniversitesinin 40 yılı devirmiş köklü ve tecrübeli bir üniversite olduğunu ifade eden Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Aydoğdu, köklü birikimin üzerine son yıllarda kalite ve akreditasyon süreçlerine büyük önem verdiklerini belirterek, YÖKAK akreditasyonu alan ilk 50 üniversite arasında yer aldıklarını, bölümler bazında akreditasyon çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden de, yaşanılan tüm zorluklara rağmen 600 çiçeği burnunda öğretmen adayının bugün mezun olduğunu belirterek, amaçlarının öğretmenlik mesleği için belirlenen ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim vermek ve öğrencilerimizin mesleki yeterliklerini en üst düzeyde kazandırmak olduğunu kaydetti.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun bir video mesajının izlenmesinin ardından tören, mezun öğrencilere plaket ve mezuniyet belgelerinin verilmesiyle birlikte meslek andının okunması ve kep atma seremonisi ile sona erdi.