Trakya Üniversitesi Kırcaali temaslarında

Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rifat Gürgendereli, bir dizi tanıtım ve bilgilendirme toplantısına katılmak üzere Kırcaali, Eğridere ve Eller’e gitti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi ve uluslararası öğrenci alımı başta olmak üzere birçok konuda temas ve toplantılarda bulunmak üzere Bulgaristan’a giden Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rifat Gürgendereli; Kırcaali, Eğridere (Ardino) ve Eller’de (Stambolovo) kamu yetkilileri, STK temsilcileri ve öğrencilerle bir araya geldi.

Kırcaali Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan toplantının açılışında bir konuşma yapan Halk ve Özgürlükler Hareketi Partisi Kırcaali İl Başkanı Resmi Murad, Trakya Üniversitesini yakından tanıdıklarını, akademik çalışmalarını takip ettiklerini, Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Kırcaali’den giden birçok kişinin sağlık hizmeti aldığını söyledi.

Kırcaali’de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Dış İlişkiler Merkez Müdürü Dr. Rifat Gürgendereli, Trakya Üniversitesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi’nin tanıtımı yaparak uluslararası öğrenci alımları ve kontenjanları hakkında bilgi verdi.

Eğridere’de Belediye Başkanı İzzet Şaban’ı makamında ziyaret eden Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rifat Gürgendereli, Bulgaristan özelinde tüm Balkanlara çok önem verdiklerini, Türkiye’de üniversite eğitimi almak isteyenleri Trakya Üniversitesinde görmekten memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Belediye Başkanı İzzet Şaban’ı ziyareti sonrasında Dr. Gürgendereli, Meclis Salonu’nda öğrenciler, belediye ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri bir araya gelerek öğrenci alımı ve sağlık imkânları hakkında bilgi verdi.

Eller’de, Belediye Başkanı Adnan Yıldız’ın organizasyonunu yaptığı ve Yatakçık Belediye Başkanı Ercan Yusuf, Haskovo belediye meclis üyeleri, çevre belediyelerin yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilciler ve öğrencilerin katıldığı toplantıda Başkan Yıldız, Edirne’nin hem madden hem manen yakın olduğunu söyleyerek Trakya Üniversitesini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gösterdikleri ilgiden dolayı Belediye Başkanı Adnan Yıldız ve misafirlere teşekkür eden Dr. Gürgendereli Trakya Üniversitesi, sağlık hizmetleri ve uluslararası öğrenci alımları hakkında tanıtım ve sunum yaptı.