Trakya Üniversitesi heyetinden Mestanlı İlahiyat'a ziyaret

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun başkanlığındaki heyet, Bulgaristan’ın Mestanlı şehrindeki İlahiyat Lisesi’ni ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesi heyetine Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis’in eşlik ettiği ziyarette, İlahiyat Lisesi’nin çalışmaları ile Trakya Üniversitesi arasında yapılabilecek ortak projeler hakkında görüşüldü.

Okul Müdürü Ahmed Bozov, Trakya Üniversitesi heyetinin Mestanlı’ya ve İlahiyat Lisesi’ne yapmış oldukları ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Trakya Üniversitesi ile ortak projeler yapılmasının her iki kurum için de faydalı olacağını, öğrencilerin Edirne Trakya Üniversitesi’nde eğitim almalarının önemli olduğunu ifade etti.

Bulgaristan’da bir dizi eğitim ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, bu ziyaretlerin her iki ülke için de faydalı olduğunu, Trakya Üniversitesinin 5 bin uluslararası öğrencisi olduğunu ve kontenjanının %80’inin Balkan coğrafyasındaki öğrencilere ayrıldığını söyledi.

Trakya Üniversitesinin akademik birimleri, eğitim olanakları, sosyal imkânlar, yurt imkânları, Erasmus öğrenimi ve staj hareketliliği hakkında da bilgilerin paylaşıldığı ziyarette, İlahiyat Lisesi mezun öğrencilerini Trakya Üniversitesi öğrencileri olarak görmekten memnuniyet duyacaklarını dile getiren Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Trakya Üniversitesi olarak Balkanlara her zaman ayrı bir önem veriyoruz ve Mestanlı’dan daha fazla öğrencimizi üniversitemizde görmek istiyoruz.” dedi.

Ziyaret karşılıklı hediye takdimi ve Trakya Üniversitesi’ni tanıtan broşürlerin paylaşımı ile sonlandı.