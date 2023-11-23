Trakya Teknopark'tan Medica Dusseldorf'a çıkarma

Trakya Teknopark, dünyanın en büyük medikal fuarına katılım sağladı. Trakya Teknopark adına fuara katılan heyet, çok sayıda iş görüşmesi gerçekleştirerek yatırım imkanlarını değerlendirdi.EDİRNE (İGFA) -Trakya Teknopark, Almanya’da düzenlenen dünyanın en büyük medikal fuarı olan MEDICA Dusseldorf’a katılım sağladı.

Fuarda Trakya Teknopark’a; Trakya Teknopark Genel Müdürü Özgür Özdemir, Kosgeb Edirne İl Müdürü Veysel Vural, Trakya Teknopark yönetim kurulu üyesi Tamer Gökmen, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Özel'in de aralarında bulunduğu öğretim üyeleri ve iş adamlarından oluşan heyet eşlik etti. Heyet üyeleri, çok sayıda ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Dünya devleri ile görüşmeler gerçekleştiren heyet üyeleri, Türkiye’ye yapılacak yeni yatırım imkanları için kolları sıvadı. Bu kapsamda, NRW Global Business ile bir araya gelerek Almanya’da şirket kuruluşu, yatırım olanakları ve start-up projeler üzerine kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi.