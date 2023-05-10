Trafikte loop tabanlı mesaj dönemi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi, kent trafiğinin modern ve konforlu olabilmesi ve sürücülerin güvenle seyahat edebilmesi için “Loop Tabanlı Kavşak Yönetim Sistemi”ni ve “Değişken Mesaj Sistemi”ni hayata geçirdi.MERSİN (İGFA) - Kentteki 17 kavşakta yer alan Loop Tabanlı Kavşak Yönetim Sistemi’yle gereksiz yeşil ışık yanmasını engelleyerek araçların bekleme süresini minimuma indirmek amaçlandı. Loop sensörlerden gelen uyarı talepleri doğrultusunda, kavşaklarda araç gelmeyen kollara yeşil yanmaması sağlanarak, diğer kollardaki araçların bekleme süreleri minimuma indiriliyor. Kavşaklarda bulunan trafik lambalarının altındaki geri bildirim sinyal verici ışık, araçlar kavşağa yaklaştığında loop bulunan alana giriş yaptığında yanıyor. Böylece kavşak kontrol cihazı aracın o yönden geldiğini algılamasıyla birlikte en uygun sürede geçişi sağlıyor. Geri bildirim sinyal verici ışık sayesinde sürücülere geri bildirim yapılıyor. 2023 yılında yapımına devam edilecek olan Loop Tabanlı Kavşak Sistemi, Akıllı Ulaşım Sistemleri’ne uygun bir şekilde ve diğer akıllı ulaşım bileşenlerine entegre edilecek şekilde Trafik Kontrol Merkezi’ne entegrasyonu bulunuyor.

Loop Tabanlı Kavşak Yönetim Sistemi; Güneykent Mezarlık Kavşağı, Tece Halk Plajı Kavşağı, Tece Migros Kavşağı, Tece Polis Karakolu Kavşağı, Davultepe Kavşağı, Davultepe İtfaiye Kavşağı, Davultepe Sahil Caddesi Kavşağı, Tarsus Orhun Caddesİ Kavşağı, Tarsus İstasyon Kavşağı, Tarsus Yeni Mahalle Karakol Kavşağı, Vatan Caddesi Kavşağı, Eski Köy Caddesi Kavşağı, 3. Çevreyolu Menteş Mezarlık Kavşağı, 3. Çevreyolu Migros Kavşağı, 3. Çevreyolu Metro Kavşağı, 3. Çevreyolu 38. Cadde Kavşağı 3. Çevreyolu Göçmen Kavşağı’nda yer alıyor.

“Bu sistem sayesinde trafiğin akışkanlığını sağlıyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi’nde mühendis olarak görev yapan İbrahim Namlı, Loop Tabanlı Kavşak Yönetim Sistemi’nden bahsederek, “Kavşak kollarında asfalt altına yerleştirdiğimiz loop sensörleri vasıtasıyla araçlardan gelen uyarı taleplerini alarak kavşak kontrol cihazda işleyip optimum düzeyde kavşak yönetimi sağlıyoruz. Şu anda elimizde 17 adet kavşakta bu yönetim sistemi kullanılmakta. Yeni test ettiğimiz 13. Cadde 3. Çevre Yolu’ndaki 5 adet kanalize kavşakta bu sistemi aktif olarak uyguluyoruz. Bu sistem sayesinde trafiğin akışkanlığını sağlıyoruz. Bu yerleştirdiğimiz loop sensörler vasıtasıyla kavşaklara gelen araçların kollarda bulunup bulunmadığını sensörler algılayarak eğer herhangi bir koldan bir araç gelmiyorsa oraya yeşil ışık süresi yakmıyoruz. Bu vasıtayla diğer yönlerdeki bekleyen araçlar daha az sürede bekleyerek geçiş sağlıyorlar. Geri bildirim sinyal verici ışığımız yandığı zaman kavşakta sistemin sizi algıladığı anlamına gelmektedir. Eğer ışık yanmıyorsa sistem sizi algılamamıştır. Bu yüzden uygun lokasyonda duraklama yapmamız gerekmektedir. Kavşağın mümkün olduğu kadar yakın bir pozisyonda duraklamamız gerekmektedir. Eğer bu ışık yanmışsa kavşak yönetim sistemi sizi algılanmış demektir ve en uygun sürede geçişini sağlayacaktır” dedi.

Değişken Mesaj Sistemi 9 noktada kuruldu

Büyükşehir Belediyesi’nin kent merkezinde 9 noktada Değişken Mesaj Sistemi’ni hayata geçirdi. Değişken Mesaj Sistemleri ile sürücülerin daha güvenli ve konforlu seyahat etmeleri amacıyla bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılıyor. Vatandaşlar bu sistem sayesinde hangi güzergahtan seyahat etmeleri gerektiği veya hangi yolun hangi zamanlarda açık veya kapalı olduğu bilgisine ulaşabiliyor. Değişken Mesaj Sistemleri, Akıllı Ulaşım Sistemleri’ne uyumlu olmakla birlikte Büyükşehir’in bünyesindeki Trafik Yönetim Merkezi’ne de entegrasyonu bulunuyor. Trafik Yönetim Merkezi üzerinden anlık bilgiler mesaj ekranlarında paylaşılıyor. Yıl içinde sayısının artırılacağı Değişken Mesaj Sistemleri; Göçmen Katlı Kavşağı, Sevgi Katlı Kavşağı, 13. Cadde Doğu, Hilton Kavşağı Doğu, 34. Cadde Kuzey, Adnan Menderes Bulvarı Babil, GMK Bulvarı Karayolları Önü, Liman Önü, Mezitli Soli’de yer alıyor.

Namlı, Değişken Mesaj Sistemi’nin sürücülerin daha güvenli ve konforlu seyahat etmeleri için bilgilendirme ve yönlendirme amacıyla hayata geçirildiğini anlatarak, “Bu sistem sayesinde vatandaşlarımız seyahat ederken hangi yönden, hangi yöne, hangi güzergahtan gitmesi gerektiği ile ilgili bilgileri elde ediyorlar. İl genelinde bulunan bluetooth sensörler vasıtasıyla seyahat süreleri hesaplıyoruz. Bu seyahat sürelerini güncel olarak bu sistemde yayınlıyoruz ve vatandaşlarımıza bir seyahat planı oluşturma imkanı sağlıyoruz. Akıllı ulaşım sistemleriyle tam uyumlu olan ve belediyemiz bünyesindeki Trafik Kontrol Merkezi’ne entegrasyonu olan bu sistem sayesinde sürücülerimiz hangi yolun kapalı veya hangi yolun açık olduğu bilgisine de güncel olarak ulaşabilmektedirler” ifadelerine yer verdi.