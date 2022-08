Trabzonlular Sultanmurat Yaylası’nda buluştu

Geleneksel olarak düzenlenen Sultanmurat Yayla Şenlikleri, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Sultanmurat Yayla Şenliği’nin çocukluk hatıralarındaki yerini koruduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu bir de müjde verdi. Zorluoğlu, “Bizden en çok istenen Sultanmurat-Limonsuyu bağlantısının sağlanması, yolun asfaltlanmasıydı. Geçen yıl 6 kilometresini yaptık. Bir hafta on gün içerisinde ihalesini yapmak üzereyiz. İnşallah kalan 6 kilometreyi de bitirip burayı bütünüyle Bayburt’a bağlamış olacağız” dedi.TRABZON (İGFA) - Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Sultanmurat Yaylası’nda geleneksel olarak düzenlenen şenlikler, binlerce Trabzonlunun katılımı ile gerçekleştirildi. Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıl aranın ardından düzenlenen şenliklerde coşku hakimdi. Şenliklere AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu, Çaykara Kaymakamı Muhammet Güzel, Dernekpazarı Kaymakamı Anıl Adıgüzel, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Dernekpazarı Belediye Başkan Vekili Ersin Akyol ve binlerce davetli katıldı.

HORON HALKASINDA BULUŞTULAR

Birbirinden değerli yöresel sanatçıların sahne aldığı şenliklerde vatandaşlar doyasıya horon oynadılar. Sultanmurat Yayla Şenlikleri açılış töreninde, Dernekpazarı Belediye Başkan Vekili Ersin Akyol, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Çaykara Kaymakamı, Muhammet Güzel ve Dernekpazarı Kaymakamı Anıl Adıgüzel selamlama konuşması gerçekleştirdi.

ÇOCUKLUĞUMUZDA HEYECANLA BEKLERDİK

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir şenliklerin yapılamadığını belirterek, “Ancak bu sene çok şükür sadece Sultanmurat’ta değil, Trabzon’un her yaylasında her meydanında her ilçesinde yeniden kemençe sesi yankılanıyor, horon halkaları oluşturuluyor. Ancak Sultanmurat’ın yeri başka. Hatıralarımızda hala aynı şekilde yerini koruyor. Buralarda ben de çok hayvan bekledim afedersiniz. Okullar bittiğinde rahmetli anamla buraya çıkardık, bu çimenlerde çok saatler geçirirdik. Sis ve yağmurun altında kalırdık ve doğrusu Sultanmurat Şenlikleri’ni 20 Ağustos’u biz hakikaten çok heyecanla beklerdik. Bizim çocukluğumuzda bu tür şenlikler çok fazla olmazdı. Akşam o heyecanla yatardık, sabah o heyecanla kalkardık. En güzel tertemiz elbiselerimizi giyerdik. Annemiz saçlarımızı tarardı ve o şekilde buraya gelirdik. Buradaki şenlikleri çok büyük bir heyecanla, coşkuyla karşılardık. Elbette şimdi bu işler biraz değişti. Doğal olarak bu tür şenliklerin sayısı arttı. Kitle iltişim araçları ile uzaktan da bunları takip etme imkanı ortaya çıktı. Ama yine ben bugün o eski günleri yeniden yaşadığımı itiraf etmek istiyorum” dedi.

FESTİVALE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ

Gelecek yıl şenlikleri biraz daha büyüterek, kalabalığı coşkuyu artıracak şekilde organize edeceklerini de dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Ben bu organizasyonda emeği geçen Çaykara Belediye Başkanımıza, Çaykara Kaymakamımıza, dernek başkanı ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak bizim de burada epey bir emeğimiz var fakat Sultanmurat, festivale dönüşecek bir şenliği fazlasıyla hak ediyor. Bunu da inşallah önümüzdeki yıllardan itibaren yapacağız” ifadelerini kullandı.

SULTANMURAT-LİMONSUYU’NU KISA SÜREDE BAYBURT’A BAĞLAYACAĞIZ

Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 18 ilçe 708 mahalleye adaletli şekilde hizmet götürmeye çalıştıklarını da vurgulayan Başkan Zorluoğlu, “Bu manada Çaykara da özelinde Sultanmurat da hizmetlerimizden payını aldı. Uzun uzadıya hizmetleri anlatacak değilim ama kısaca ifade etmem gerekirse burada bizden en çok istenen işlerden bir tanesi Sultanmurat-Limonsuyu bağlantısının sağlanması, yolun asfaltlanmasıydı. Geçen yıl 6 kilometresini yaptık, çok da güzel oldu. Şimdi bir hafta on gün içerisinde ihalesini yapmak üzereyiz. İnşallah kalan 6 kilometreyi de bitirip burayı bütünüyle Bayburt’a bağlamış olacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde nice güzel günlerde, şenliklerde bir araya gelme ümidiyle tekrar organizasyonda emeği geçen herkese, ses sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

GÜNNAR: BAŞKANIMIZ 18 İLÇEYE İMZASINI ATIYOR

AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar ise, “Böylesine güzel bir havada burada toplandınız. Bizler iktidar partisi milletvekilleri olarak çok gururluyuz. Buraya gelirken yaptığımız yatırımları gördüm. Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu’nun bu bölgeye katkısını biliyoruz. Kendisini iyi biliyoruz. Çünkü 18 ilçemizde hizmetlere imzasını atıyor. Ayrım yapmıyor. Ben yayla uşağı değilim ama yayla şenliklerini kaçırmam. Herkese iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

STANTLARI ZİYARET ETTİLER

Milletvekili Günnar, Başkan Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu,m festivalin ardından etkinlik çayırında stant açan yöresel eşya satıcılarını tek tek ziyaret ederek alışveriş yaptılar.