Trabzon Yüzyılı 2023’e damga vuracak

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, daha yaşanılabilir bir Trabzon için söz verdiği projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Başkan Zorluoğlu; tamamlanan, yapımı devam eden ve yapmayı planladığı projelerle şehrin çehresini değiştiriyor.TRABZON (İGFA) - İlk kez hayata geçirdiği projelerle her kesimin takdirini kazanan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 18 ilçesi ve 708 mahallesi bulunan Trabzon’un geleceğini planlamak adına yoğun gayret gösteriyor. Sosyal belediyecilik anlayışı ile de farkını ortaya koyan Başkan Zorluoğlu, esnaf ve vatandaşları da bir an olsun yalnız bırakmayarak dertlerini ve taleplerini dinliyor. Ortak akla verdiği önem doğrultusunda şehrin dinamikleri ve 18 ilçenin mahalle muhtarlarıyla da sık sık bir araya gelen Başkan Zorluoğlu, proje çalışmalarını da yerinde incelemeye özen gösteriyor. Başkan Zorluoğlu, Trabzon’un her alanda büyümesi ve gelişmesi adına yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

HEMŞEHRİLERİMİZİN GÖNLÜNE DOKUNUYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği çerçeve doğrultusunda ‘Gönül Belediyeciliği’ alanında çok hassas davrandıklarını belirterek sözlerine başlayan Başkan Zorluoğlu, “Bir taraftan büyük yatırımlar ortaya koyarken bir taraftan da insanlarımızın gönlüne dokunmak benim için her şeyden önemli. AK Parti belediyeciliğinin mottosu; gönül belediyeciliği. Dolayısıyla ulaşılabilir bir belediye başkanı olmak ve sorunları ilk ağızdan öğrenip ona uygun çözüm üretebilmek, benim gönül belediyeciliği tarifim. Bu noktada sadece boş vakitlerimde değil programımda vakitler ayırarak 18 ilçemizdeki muhtarlarımızla, esnafımızla ve vatandaşımızla sıklıkla bir araya gelmeye, sıkıntılarını ve taleplerini yerinde dinlemeye özel önem veriyorum” diye konuştu.

2023 AÇILIŞ YILI OLACAK

2023’ü açılış senesi ilan ettiklerini de açıklayan Başkan Zorluoğlu, “Bölgede örneği olmayan Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi, Trabzon’a yakışacak Şehirlerarası Otobüs Terminali, Trabzon’u denizle buluşturacak Ganita-Faroz Sahil Düzenlemesi, çocukların ve gençlerin icat çıkarmasını sağlayacak Planetaryum ve Bilim Merkezi, tarihi dokusu korunarak yeniden inşa edilen Kadınlar Hali, şehrin otopark ihtiyacına çözüm olacak İskenderpaşa Otoparkı ve Çömlekçi Kentsel Dönüşüm projelerinin açılışı gerçekleştirilecek. Yine TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Esiroğlu HES Projesi, Akoluk İçme Suyu Arıtma Tesisleri ve Ana İsale Hattı, Of İçme Suyu ve Paket Arıtma Tesisi, Şalpazarı Beşikdüzü Grup İçme Suyunun hizmete alınması ve Arsin İçme Suyu ve Arıtma Tesisinin açılışı yapılacak. Bir taraftan açılış tarihlerini belirlerken, diğer taraftan da yeni çalışmalarımızı planlıyoruz. Her şey Trabzon için. Projelerimiz şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

GANİTA-FAROZ TRABZON’U DENİZLE BULUŞTURACAK

Trabzonluların merakla beklediği Ganita-Faroz Projesi çalışmalarını değerlendiren Başkan Zorluoğlu, “Ganita-Faroz Projesi, çok önem verdiğimiz vizyon projelerimiz arasında yer alıyor. Ganita, uzun zamandır biraz atıl kaldı. Ganita’yı tekrar Trabzonluların vakit geçirecekleri ve denizle buluşabilecekleri bir alan haline getirmeyi amaçladık ve bu yıl içerisinde halkımızın hizmetine sunacağız. Ganita’dan Faroz’a kadar yaptığımız yürüyüş ve bisiklet yolları, Faroz’dan sonra Beşirli’ye kadar var olan aksla birleşecek. Hedefimiz hemşehrilerimizin Ganita’dan bisiklet, kaykay ve patenle Akyazı Stadı’na kadar gidebilmesi. Proje tamamlandığında sadece Trabzon’un değil bölgenin en güzel sahil düzenlemesi olacak” dedi.

MEVCUT OTOGAR ŞEHRE YAKIŞMIYORDU

Trabzon halkının uzun yıllardır beklediği yeni otogar için şehre yakışır bir proje ortaya koyduklarını belirten Başkan Zorluoğlu, “Şehirlerarası Otobüs Terminali, son yıllarda Trabzon’un adeta kanayan yarası haline gelmiş önemli bir sorundu. Mevcut otogar ihtiyacı karşılayamaz hale gelmekle birlikte, görüntü olarak da Trabzon’a yakışmıyordu. 40 yıl önce yapılan otogarın yenilenmesi seçim vaatlerimiz arasındaydı. Sonuna geldiğimiz otogarı mayıs ayı içerisinde açmayı planlıyoruz. Trabzon’umuzun çok uzun yıllardır beklediği yeni otogar, son derece modern bir eser olarak şehrimize apayrı bir görünüm kazandıracak” ifadelerini kullandı.

KARADENİZ BÖLGESİ’NDE İLK OLACAK

Trabzon’da ilkler arasında yer alan ve her kesim tarafından takdirle karşılanan Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi’nde sona yaklaşıldığını dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Burası tamamen kadınlarımıza özel bir kompleks olarak hizmet verecek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hizmete açmayı planladığımız merkezimiz, dört ana bölümden müteşekkil büyük bir yaşam alanı olacak. İçerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, fitnees salonu, spor salonu, kafeterya, sauna, fin hamamı gibi kısımların olduğu sosyal bölüm olacak. Psikolog, diyetisyen ve avukatın yer alacağı Kadın ve Aile Danışma Merkezi adında özel bir bölüm bulunacak. İçerisinde kadınların üretim yapacağı ve ürettiklerini satabilecekleri 12 adet büyük atölyemiz yer alacak. Ve eğitim alanı olarak nitelendirdiğimiz güzel bir konferans salonu olacak. Ayrıca merkezimize gelip çocuklarını bırakabilecekleri yeri olmayan hanımlar için de çocuk oyun alanları oluşturduk. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

TÜRKİYE’DE 2’NCİSİ TRABZON’DA YAPILDI

Türkiye’de 2’ncisi Trabzon’da yapılan Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Seçim Merkezi çalışmaları ile ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Zorluoğlu, “Seçim döneminde söz verdiğimiz projemiz, Türkiye’de Ankara’dan sonra Trabzon’da yapıldı. Burada özellikle sporcular sağlık kontrolünden geçirilecek. Trabzon gibi bir şehirde bütün sporcuların performanslarını ölçüp kayıt altına alabilecek verilerin elde edilebileceği çok önemli bir merkez olacak. Geçici kabulü yapıldı. Yakın zamanda açılışını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

İCAT ÇIKARMALARINI İSTİYORUZ

Trabzon’da bir ilki daha gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Zorluoğlu, “Planetaryum ve Bilim Merkezi Projemizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Projemizin içerisinde bir adet gezegenevi (Planetaryum) var. Yine tasarım ve beceri atölyeleri ile çocuklarımızın, gençlerimizin tasarımlarını yapabilecekleri 3 adet atölye olacak. Ayrıca maker atölyeleri, robotik ve kodlama atölyeleri, keşif atölyeleri, sanal küre, sanal tur merkezi, güneş saati, 3 boyutlu hatıra resim köşesi, kafe ve fuaye alanlarından müteşekkil tam anlamıyla bir Planetaryum ve Bilim Merkezi’ni şehrimize kazandıracağız. Projenin fiziki gerçekleşmesi yüzde 70’i geçmiş durumda. Trabzon insanı esasında mucittir. Biz de bu çerçevede çocuklarımızın, gençlerimizin icat çıkarmasını istiyoruz” dedi.

ŞEHİR TARİHİNİN EN BÜYÜK ALTYAPI PROJESİ

Trabzon tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ve en kapsamlı altyapı çalışmasını hayata geçirdiklerini de vurgulayan Başkan Zorluoğlu, “Altyapının bütünüyle yenilenme vakti gelmiş, hatta geçmişti. Normalde belediye başkanları altyapı işine girmek istemezler. Çünkü altyapı işi olduğu gibi sıkıntı ancak biz şehrimiz için bu riski aldık. Neticede altyapı yapılmadan şehrin geleceğini planlamak mümkün değil. Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi, sadece içme suyu hattı projesi değil, tüm merkez mahallelerinin başta içme suyu olmak üzere kanalizasyon, yağmur suyu, doğal gaz ve telekomünikasyon meselelerini büyük oranda çözen çok kapsamlı bir proje. Biz bu projeye ‘beşi bir yerde’ diyoruz. Bu proje açık ara Trabzon tarihinin belediyecilik anlamında en büyük altyapı projesidir. 2023 yılının ortalarında projeyi tamamladığımızda en az 50 yıl ciddi altyapı yatırımına ihtiyaç kalmayacak” ifadelerini kullandı.