Trabzon tüm imkânlarıyla deprem bölgesinde

Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından harekete geçen ilk şehirler arasında yer alan Trabzon, tüm kurumlarıyla deprem bölgesinde büyük mücadele sergiliyor. Deprem üssü Kahramanmaraş’ta görevlendirilen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, bir yandan koordinasyonu sağlarken bir yandan da depremzedelerin tüm sıkıntılarıyla birebir ilgileniyor.TRABZON (İGFA) - Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 şehirde ağır tahribat yaratan depremin ardından tüm Türkiye’de ve Trabzon’da başlayan çalışmalar, depremin 5. gününde de hız kesmeden devam ediyor. Trabzon Valiliği Koordinasyonunda bölgeye yardımlar ulaştırılırken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi de rutin çalışmalar dışında tüm araç ve personelini depremden etkilenen çeşitli şehirlere gönderdi.

14 KİŞİ KURTARILDI

İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay’da etkin çalışma yürütüyor. Ekipler öğle saatlerinde Hatay’da kurtardığı anne ve kızı ile birlikte toplam 14 kişiye umut oldu.

2 BİN DEPREMZEDE ÇEŞİTLİ ŞEHİRLERE GÖNDERİLDİ

Kahramanmaraş’ta depremden etkilenen ve yaralı olarak kurtulan 2 bin kişi de bugün itibarıyla hem tedavi edilmek hem de barınma ihtiyaçlarının giderilmesi için Kahramanmaraş’tan çeşitli illere gönderildi.

UZAK KÖYLERE YARDIM GÖTÜRÜLÜYOR

Başkan Zorluoğlu, Trabzon’dan deprem bölgesine giden gönüllüleri de çeşitli noktalarda görevlendirdi. Büyükşehir ekipleri, yanlarına aldıkları yiyecekleri ve ihtiyaç malzemelerini belirlenen program dahilinde uzak köylere bizzat ulaştırıyor.

TEMİZLİK EKİPLERİ ELBİSTAN’A GİDİYOR

Büyükşehir Belediyesine ait çöp kamyonları ve temizlik araçları da Elbistan’a gitmek üzere yola çıktı. Çöp kamyonları ve temizlik araçları bölgeye ulaştığında Elbistan’daki temizlik çalışmalarına katkı sunulacak. Öte yandan TİSKİ Genel Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Elbistan’a 100 adet çöp konteyneri gönderiliyor.

ALTYAPI VE ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMASI YÜRÜTÜLÜYOR

Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş’ta 15 iş makinesi ve TİSKİ Genel Müdürlüğü bakım onarım ekipleri ile altyapı ve enkaz kaldırma çalışmalarına katılıyor.

DEFİN İŞLEMLERİNE DESTEK VERİLİYOR

İlk günden itibaren bölgeye önemli miktarda cenaze defin malzemesi ulaştıran Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, 5 cenaze aracı ve personeliyle Elbistan’da vefat eden vatandaşların defin işlemlerine önemli oranda destek veriyor.

4 TON KÖFTE İKRAM EDİLDİ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi iştirakleri arasında yer alan TRABİTAŞ ekipleri, Kahramanmaraş merkezde 3 gündür depremzedelere büyük mangallarda pişirerek köfte ekmek ve ayran ikramında bulunuyor. Şu ana kadar yüzlerce depremzedeye 4 tona yakın köfte ikramı yapıldı.