Trabzon İstanbul'a geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ‘Memleket Buluşmaları’ Trabzon ile devam ediyor. Trabzon günleri, Yenikapı Etkinlik Alanı’nda 2-5 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.İSTANBUL (İGFA) - Trabzon yöresinin kültürel zenginlikleri İstanbullularla buluşacak. Beton helvadan tereyağına, sütlaçtan haşlamaya eşsiz Trabzon lezzetleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Keşan’dan, hasıra kadar el işçiliğinin nadide örneklerinin de sergileneceği Trabzon günlerinde, kemençe ve horon da olacak.

Trabzonluların ‘bize Yenikapı da Trabzon’ diyecekleri Trabzon tanıtım günleri Cuma günü kapılarını açacak. Cumartesi ve Pazar da devam edecek Trabzon günleri dileyen tüm İstanbulluların ziyaretine açık olacak.

Memleket özlemi çekenlerin, yöresel zenginlikleri keşfetmek isteyenlerin bir araya geldiği Memleket Buluşmalar'ında 16- 19 Kasım tarihleri arasında da Karadeniz’in bir başka şehri Ordu misafir olacak.