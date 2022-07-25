Trabzon Horon Festivali başlıyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ‘61 Ülke El Ele Hayde Horona’ sloganıyla ‘Uluslararası Horon Festivali’ düzenlenecek. 28-31 Temmuz tarihleri arasında 2.’si gerçekleştirilecek festivale katılanlar horona ve eğlenceye doyacak.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Trabzon Valiliğinin destekleriyle 28-31 Temmuz tarihlerinde ‘Uluslararası Horon Festivali’ düzenlenecek. Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi’nde bu yıl 2.’si gerçekleştirilecek festival ile Trabzon’un ve Türkiye’nin dünyaya tanıtılması hedefleniyor. 4 gün boyunca saat 18.00’de başlayacak festival etkinlikleri gece 00.00’a kadar devam edecek.

DÖRT BİR YANDAN HORON EKİPLERİ KATILACAK

Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek Uluslararası Horon Festivali’ne Türkiye’nin yanı sıra; Azerbaycan, KKTC, Gürcistan, İran, Ürdün, Cezayir, Moldova, Filistin, Endonezya, Fas, Arnavutluk, Senegal, Kamerun, Irak, Osetya, Gambiya, Hindistan, Suudi Arabistan, Etiyopya, Pakistan, Afganistan, Madagaskar, Çad, Moğolistan, Nepal, Demokratik Kongo, Çeçenistan, Uganda, Burundi, Mali, Cibuti, Burkina Faso, Sierra Leone, Mısır, Moritanya, Gine, Bangladeş, Rusya, Polonya, Kosova ve Yunanistan’dan horon ekipleri katılacak.

FARKLI KÜLTÜRLER BULUŞACAK

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu’nun ‘Sıkıcı Şehirler Gelişemez’ anlayışı doğrultusunda kültür sanat etkinliklerimizi birbiri ardına hayata geçirmeye devam etmekteyiz. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyemizin organizasyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Valiliğimizin destekleriyle, 28-31 Temmuz tarihlerinde Trabzon’umuza yakışır bir festival tertiplemek için yoğun gayret gösteriyoruz. Festivalimizde horon kültürümüzü ve horonun yöresel bir danstan çok, insanları coşku ve eğlence çemberinde buluşturup birleştiren yönünü ülkemize ve dünyaya bir kez daha anlatmayı amaçlıyoruz. Bu yıl 2.’sini düzenlediğimiz Uluslararası Trabzon Horon Festivali, binden fazla yabancı, 250’den fazla Türk katılımcı ile gerçekleştirilecektir. Festivalin sadece Trabzon için değil, aynı zamanda Karadeniz, Türkiye ve Dünya için de çok olumlu bir adım olduğuna inanıyoruz. Organizasyon sürecinde bizlerden desteğini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza ve festivalimize katılacak ekiplere şimdiden teşekkür ediyoruz. Trabzon’umuzda yapacağımız Uluslararası Horon Festivali’nde farklı kültürleri sizlerle buluşturmak ve tanıştırmak için sabırsızlanıyoruz.”

FESTİVALDE KİMLER SAHNE ALACAK?

28 Temmuz Perşembe

Hızır Dinçer-Saat 21.00

Ekin Uzunlar-Saat 22.00

29 Temmuz Cuma

Seren Uzun-Saat 21.00

Onay Şahin-Saat 22.00

30 Temmuz Cumartesi

Cemal Kaygusuz-Saat 19.00

Trabzonspor-Sivasspor maçı-20.45

Hakan Kurbetli/Aslan Kar DJ Performansı-Saat 22.45

31 Temmuz Pazar

Adem Ekiz/Cemile Kara-Saat 21.00

İsmail Türüt-Saat 22.00