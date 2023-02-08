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Trabzon ekipleri deprem bölgesinde

YAŞAM 08.02.2023, 12:15
Trabzon ekipleri deprem bölgesinde

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, depremin ilk dakikalarından itibaren tüm birimlerini seferber ederek başlattığı yardım faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor.TRABZON (İGFA) - Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 şehirde ağır tahribat yaratan depremin ardından Türkiye Cumhuriyeti tek yürek oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 7 gün süreyle milli yas ilan edilirken, tüm Türkiye’de olduğu gibi Trabzon’da da seferberlik ilan edildi. Trabzon Valiliğinin koordinesinde Büyükşehir Belediyesinin tüm birimlerini teyakkuza geçiren Başkan Zorluoğlu, dün sabah saatlerinde Kahramanmaraş’a gitmek üzere yola çıktı. Sert hava koşulları nedeniyle bölgeye ulaşamayan Başkan Zorluoğlu, yolculuk boyunca görev kapsamındaki çalışmaları telefon aracılığıyla yürüttü.   

VATANDAŞ ÖRNEK OLDU

Afet Koordinasyon Merkezlerinin yardım kampanyası başlatmasının ardından Trabzon halkı da her zaman olduğu gibi tüm Türkiye’ye örnek oldu. Dün sabahın ilk saatlerinden itibaren gerek Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’ndeki gerekse de ilçelerdeki afet koordinasyon merkezlerine akın eden Trabzonlular, gece boyunca sadece eşyaları bırakmakla kalmayıp, gönüllü olarak da çalışma yürüttü. Trabzonlular dün olduğu gibi bugün de afet koordinasyon merkezlerine yardım götürmeye devam ederken, kan bağışında bulunmak için de Kızılay araçları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

YARDIMLAR BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri içerisinde battaniye, ısıtıcı, kıyafet, çocuk bezi, çocuk maması, su, patates ve soğanın bulunduğu 2.500 koliyi Yalıncak’taki AFAD merkezine gönderdi. Malzemelerin yüklendiği tırlar deprem bölgesine ulaşmak üzere yola çıktı. Gerek bölgede en çok ihtiyaç duyulan hijyen paketleri ve iç giyim malzemeleri gerekse de diğer yardımların kabulü Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi ve Yalıncak’taki Devlet Malzeme Ofisi deposunda devam ediyor.

BÜYÜKŞEHİR ÇALIŞANLARI VE GÖNÜLLÜLER ADIYAMAN’A GİTTİ

Gönüllülerden oluşan 1 otobüs ve Büyükşehir Belediyesinin 40 kişilik dağıtım ve destek ekibinin içerisinde bulunduğu 1 otobüs, AFAD’ın yönlendirmesi üzerine Adıyaman gitti. Ayrıca Büyükşehir’in 11 iş makinesi görevlileriyle birlikte taşıyıcı araçlarla Adıyaman’a sevk edildi.  

İTFAİYE EKİPLERİ 7 KİŞİYİ KURTARDI 

İtfaiye Dairesi Başkanlığı da 1 donanımlı kurtarma aracı, 2 itfaiye aracı, 13 personel ve 1 arama kurtarma köpeğiyle birlikte AFAD’ın yönlendirmesi üzerine Adıyaman’a gittiler. Bölgeye varır varmaz AFAD ile arama kurtarma çalışmalarına başlayan Büyükşehir ekipleri, 7 kişiyi göçük altından sağ olarak kurtardı. Ekipler, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.  

TRABZON EKMEĞİNİ PAYLAŞTI 

Öte yandan Büyükşehir Belediyesinin koordinesinde çadır, yüzlerce kilo köfte ve mangal ile 20 bin adet ekmek afet bölgesine gönderildi. Bölgede pişirilecek olan köfteler personeller aracılığıyla depremzedelere ikram edilecek

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