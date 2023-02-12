Trabzon, deprem bölgesinde altyapıyı onarıyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, deprem bölgesinde altyapıyı yeniden faaliyete geçiriyorTRABZON (İGFA) - Tüm Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bölgede yaraları sarmak üzere anında harekete geçen Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, arama kurtarma, depremzedelere gıda ve barınma yardımı gibi konularda faaliyetlerini aralıksız sürdürürken TİSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri de bölgenin altyapısındaki aksaklıkları giderme ve depremzedelerin acil içme suyu ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde altyapıyı yeniden faaliyete geçirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

İÇME SUYU HATLARI YAPILIYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun talimatları ile deprem bölgesinde ilk andan itibaren çalışmalarını büyük bir gayretle yürüten Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, depremden zarar gören içme suyu hatlarının onarımı, yeni içme suyu şebeke hattı imalatı gerçekleştirmenin yanında içme suyu tankerleri ile depremzedelerin içme ve kullanma suyu ihtiyacını gideriyor. Bölgeye iş makinesi de gönderen TİSKİ Genel Müdürlüğü, enkaz kaldırma çalışmalarına da destek sağlıyor.

9 ARAÇ 23 PERSONELLE BÖLGEDE

TİSKİ, 9 araç ve 23 personelden oluşan ekibiyle Kahramanmaraş kent merkezi ile Elbistan ilçesinde enkaz kaldırma ve taşıma çalışmalarının yanısıra su nakli gerçekleştirirken, Pazarcık ilçesinde ise içme suyu şebeke hattı imalatı ve arıza giderme çalışmalarını yürütüyor