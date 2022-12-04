Trabzon'da "Engelleri birlikte aşıyoruz"

Trabzon’da ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla program düzenlendi. Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 20-30 yıl önce altyapının engelli bireylerin hayatlarını dışarıda sürdürmelerine olanak sağlamadığını belirterek, “Kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin engellilere dönük özel hassasiyeti sonucu ülkemizde çok büyük mesafe katetildi” dedi.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla program düzenledi. Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu, Garnizon Komutanı Albay Erdem Canpolat, İl Milli Eğitim Müdürü Burak Fettahoğlu, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ÖZEL HASSASİYET GÖSTERDİ

“3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte organize ettiğimiz bu güzel etkinliğe hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” diyerek sözlerine başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Dünyadaki nüfusun yaklaşık yüzde 15’i maalesef özel gereksinimli bireylerden oluşuyor. Türkiye’de bu oran yüzde 13 civarında. Yani toplumumuzda her 9 kişiden biri engelli. Doğrusu 20-30 yıl önce engelli vatandaşlarımızı bu kadar çok sokaklarda, caddelerde göremiyorduk. Çünkü hiçbir altyapımız engellilerin hayatlarını dışarıda sürdürmelerine olanak sağlayacak şekilde değildi. Ancak kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin engellilere dönük özel hassasiyeti, bütün bakanlıklara da silsile şeklinde yayıldı. Ve son 20 yıl içerisinde engellilerle ilgili olarak çok büyük mesafeler katettik” dedi.

ENGELLİLER KANUNU ÇOK BÜYÜK BİR VİZYONDUR

Yapılan çalışmalar sonucunda bugün engelli bireylerin sosyal, kültürel ve ekonomik yaşama çok daha fazla entegre olduğunu belirten Başkan Zorluoğlu, “2005 yılında çıkarılan Engelliler Kanunu, bu çerçevede çok büyük bir vizyondur. Ve Türkiye son 20 yılda engellilere sağlanan imkânlar anlamında dünyada en fazla gelişme gösteren bir ülke haline geldi. Elbette yapılan bu büyük çalışmalar, hem mevzuat hem de uygulama anlamında gerçekleştirilen bu büyük zihinsel dönüşüm yeterli değildir. Bu anlamda Türkiye’de hem merkezi idare hem de yerel yönetimler olarak çok daha ileri adımlar atmamız gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığımız engellilerin eğitimi ile ilgili gerçekten büyük bir özveri ve gayretle çalışıyor. Şehrimizde de birçok okulumuz bu şekilde hizmet veriyor. Pırıl pırıl evlatlarımıza fedakârca, özveriyle eğitim anlamında büyük katkılar yapan Milli Eğitim camiamıza yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ

Özel gereksinimli bireylerle ilgili hizmetlerin bir ayağının da yerel yönetimler olduğunu dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Bu manada Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak biz de engelli vatandaşlarımıza, evlatlarımıza yönelik olarak çok önemli çalışmalar içerisindeyiz. Hedefimiz; Trabzon’da engellilerin hiç kimsenin desteğine ihtiyaç duymadan evinden çıkması, gideceği yere gidebilmesi ve yine hiç kimsenin desteğine ihtiyaç duymadan istediği zaman evine dönebilmesine olanak sağlayacak bir sistemi hayata geçirmek. Bütün projelerimizde, bütün çalışmalarımızda, altyapı-üstyapı hizmetlerimizde biz engelli kardeşlerimize bu olanakları sağlayabilecek anlayışla hizmet vermeye gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

ATATÜRK KÖŞKÜ ENGELLİLERE UYGUN HALE GETİRİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi olarak engelli bireylere yönelik gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili de bilgi veren Başkan Zorluoğlu, şu ifadeleri kullandı; “En son Atatürk Köşkü’nde ciddi bir çalışma başlattık. Burada engelli vatandaşlarımızın içeri gireceği bir olanak yoktu. Bunun için talimat verdim ve engelli kardeşlerimizin rahatça girebilmesi için özel bir mekanizma oluşturulacak. Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk yıl Engelsiz Yaşam Akademisini hizmete açtık. Engelli gençlerimizi evlerinden alıp, hocalarımızın da büyük destekleriyle engelli ailelerimize bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Biz geldiğimizde ayrı bir Sosyal Hizmetler Dairesi yoktu. Onun kurulumunu sağladık. Onun için de sadece engellilerimize hizmet eden bir şube müdürlüğü teşkil ettik. Ve şimdi de bir Engelli Danışma Merkezi kurmak suretiyle engelli mevzuatı ilgili bilgi veren, sahip oldukları hakları ve bu hakların elde edilebilmesi için gerekli koşulları anlatan, sorunlarını bire bir dinleyip çözüm bulmaya çalışan bir mekanizmayı da oluşturmuş olduk.”

OTOBÜSLER VE DOLMUŞLAR ERİŞİME UYGUN HALE GETİRİLDİ

“Engelli araç atölyemizi kurduk. Şu ana kadar 500’e yakın akülü, aküsüz araçları evlerinden alarak tamir ve bakımını ücretsiz yaptık. Biliyorsunuz yüzde 40’tan fazla engelli olan bireylerin ücretsiz ulaşımını belediye otobüslerinde sağlıyoruz. Belediye otobüslerimizi engellilere tam uyumlu hale getirme noktasında çok büyük mesafe katettik. Yine dolmuşlarda da benzer adım attık ve Trabzon’daki dolmuş dönüşümüyle birlikte tüm dolmuşlarımızı engelli vatandaşlarımızın kullanacağı şekilde dizayn ettik. Bu konuda Trabzon Şoförler Odası ile birlikte çalıştık. Engelsiz Taksi uygulaması başlattık. Engelli vatandaşlarımızı acil durumlarda işlerini görmek üzere evlerinden alıp işini görüp tekrar evlerine bırakıyoruz. Engelli araçlarımız için şarj istasyonlarını artırıyoruz. Büyükşehir’in özellikle altyapısı ve üstyapısını engelliler için uyumlu hale getiriyoruz. Her çalışmamızda buna özen gösteriyoruz.”

TÜRKİYE’DE ÖRNEĞİ YOK

“Özellikle görme engelli vatandaşlarımızın Büyükşehir Belediye otobüslerinden tek başlarına etkin bir şekilde faydalanmalarına olanak sağlayacak çok güzel bir yazılım hayata geçirdik. Ve şu anda görme engelli kardeşlerimiz bizim bu programımızı kullanılıyorlar. Hiç yanlarında ikinci bir kişiye ihtiyaç duymadan bu program sayesinde hem gidecekleri durağı seçiyorlar hem gidecekleri otobüsle ilgili ayrıntılı bir şekilde bilgilendiriliyorlar. Bu bilgi şoförlerimize de gidiyor. Türkiye’de örneği olmayan, önümüzdeki günlerde ülke genelinde ses getirecek, Türkiye geneline de yaygınlaştıracağımız bu özel ulaşım projesi, önümüzdeki dönemde çok daha fazla kullanılır hale gelecek.”

FETTAHOĞLU: AKRANLARIYLA BİRLİKTE ÖĞRENİYORLAR

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu ise özel gereksinimli öğrenciler için şehirde çeşitli çalışmalar yapıldığını belirterek, "Engelli ve özel gereksinimli bireylerimizin hayatlarını kolaylaştırabilmek hepimizin en önemli sosyal görevi. 20 yıl önce farklı ülkelere gidildiği zaman oradaki özel gereksinimli çocuklar için yapılan faaliyetler, bizlerde olsun dediğimiz dönemler olmuştu. 20 yıldır evlatlarımızın akranlarıyla birlikte öğrenmesi ve sosyal hayata katılması sağlık, spor, sanat ve birçok şartlardan eşit şekilde yararlanabilmesi için ciddi çalışmalar yapıldı. Engellerimiz olabilir ama kalplerimizin sevgiyle sarılması için hiçbir engel yoktur" dedi.

SUNUM YAPILDI

Konuşmaların ardından Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Psikolojik Danışmanı Yusuf Şafak, “Özel Gereksinimli Bireylere Karşı Sorumluluklarımız, İletişim Becerileri ve Kabul ve Empati” konulu sunum gerçekleştirdi.

HÜNERLERİNİ SERGİLEDİLER

Programın sonunda Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi, Sürmene Yardımlaşma Vakfı Özel Eğitim Uygulama Okulu, Akçaabat Sarıtaş Özel Eğitim Uygulama Okulu,Ortahisar Gazipaşa Özel Eğitim Uygulama Okulu,Yomra Vilayetler Birliği Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun özel öğrencileri hünerlerini sergiledi. Özel öğrenciler semazen ve mehter gösterileri sunarken, şarkılar da seslendirdiler. Beğeni kazanan gösteriler, davetlilerden büyük alkış aldı.