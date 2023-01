'Tour of Antalya' yeşil geleceğe pedal çevirecek

TOUR OF ANTALYA powered by AKRA, beşinci yılında “Manavgat Hatıra Ormanı” projesi ile 2021 yazında çıkan orman yangınında kül olan Manavgat-Oymapınar beldesinde ağaçlandırma çalışmalarına destek olacak.ANTALYA (İGFA) - Sportif değerleri kadar her yıl belirlediği temalarıyla sporun gücü ile çevresel ve sosyal konularda gerçekleştirdiği farkındalık etkinlikleriyle milyonlarca kişiye ulaşan Tour of Antalya powered by AKRA, 9-12 Şubat 2023 tarihleri arasında dünyaca ünlü bisiklet takımlarına beşinci kez ev sahipliği yapacak.

Argeus Travel & Events ile Yedi İletişim tarafından 2018 yılından bu yana düzenlenen yarışın 2023 yılındaki teması; 2021 yazında çıkan orman yangınında kül olan Manavgat-Oymapınar beldesinde ağaçlandırma çalışmalarına destek için “Yeşil bir gelecek için hep birlikte ormanlarımızı koruyalım” olarak belirlendi.

2021 yazında çıkan orman yangınlarında kül olan Manavgat’ın “Yeşil Kanyon” ve “Yalancı Cennet” olarak tanımlanan Oymapınar beldesinde “TOUR OF ANTALYA powered by AKRA Manavgat Hatıra Ormanı”nın temelleri atılacak. Antalya Valiliği’nin öncülüğünde, T.C. Orman Bakanlığı Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile birlikte TOUR OF ANTALYA powered by AKRA’nın da tüm sponsorlarının destekleriyle yarışa katılan tüm bisikletçiler ve yarışı takip eden medya mensupları için hatıra ormanına fidan dikilecek. Dünyaca ünlü bisikletçiler Manavgat’ın doğa harikası Oymapınar baraj gölünden start alarak yeşil bir gelecek için pedal çevirerek herkesi harekete geçmeye davet edecek.

Yarışın son gününde 12 Şubat 2023 Pazar günü geleneksel olarak düzenlenen farkındalık sürüşü “Yeşil bir gelecek için hep birlikte ormanlarımızı koruyalım” teması ile gerçekleştirilecek. Farkındalık sürüşüne katılan herkes için de “TOUR OF ANTALYA powered by AKRA Manavgat Hatıra Ormanı”na fidan dikilecek.

Bisiklet ve spor dünyasını her yıl şubat ayında Antalya’da buluşturan TOUR OF ANTALYA kapsamında düzenlenen AKRA Talks’ta bir oturum “Sürdürülebilirlik, iklim sorunu ve yeşil gelecek için bisikletin önemi” paneli olacak. Ayrıca lider formalarından birisi de “Yeşil bir Gelecek” olarak konumlanacak.

TOUR OF ANTALYA powered by AKRA uluslararası bisiklet yarışı 2023 yılında “Yeşil bir gelecek için hep birlikte ormanlarımızı koruyalım” diyecek ve dünyaca ünlü bisikletçiler, “Yeşil bir gelecek” için pedal çevirecek…