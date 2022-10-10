Toroslar'da içme suyu kapasitesi artıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Toroslar İlçesi Gözne, Ayvagediği isale hattı üzeri 5000 metreküp hacimli prizmatik biriktirme su deposu ikmal yapım işine başladı.MERSİN (İGFA) - MESKİ Genel Müdürlüğü; Toroslar İlçesi Gözne, Ayvagediği, Bekiralanı, Darısekisi, Kepirli, Hangediği, Güzelyayla, Başkaya, Musalı ve Sarnıç Mahalleleri’nde, yaz aylarında artan yoğun nüfus nedeniyle zaman zaman yaşanan içme suyu yetersizliğine son verecek çalışmalara, büyük bir hızla devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla, yaz aylarında bölgeyi yayla olarak kullanan vatandaşların yaşadığı yetersiz içme suyu sorunu da son bulmuş olacak.

MESKİ’nin çalışması kapsamında Toroslar İlçesi’nin yayla kesimlerine yapılan 2000 metreküplük içme suyu deposunun ardından, 5000 metreküplük içme suyu deposu yapılarak bölgeye kazandırılacak. Cehennem Deresi’nde bulunan 2000 metreküplük içme suyu depo hatlarının, 5000 metreküplük içme suyu depo hattına bağlantısıyla birlikte, elektrik ve otomasyon işleri yapılacak. İmalatı tamamlanan 2000 metreküplük içme suyu deposu ile 3 adet 500 metreküplük içme suyu depolarının girişlerinde bulunan vana odası, debimetre odası ve montaj imalatlarının da yapılması planlanıyor.