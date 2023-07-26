Torbalı Ticaret Odası da gazetecilerin anılarına kayıtsız kalmadı

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Gazeteci Müslüm Karaaslan’ın derlediği ve 46 gazetecinin anılarından oluşan “Nerede Haber Orada Biz” adlı kitaba destek her geçen gün artarak devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Gazeteci Müslüm Karaaslan, Torbalı Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun’a kitabı imzaladı ve desteğinden dolayı teşekkür etti. 1,5 yıldır üzerinde çalıştığı ve geçtiğimiz günlerde yayınlanan “Nerede Haber Orada Biz” adlı kitabın bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu ve bu projeyi çok daha geniş tabana yayacaklarını belirten Karaaslan, anılarıyla kitaba destek olan gazeteci meslektaşlarının yanı sıra kitabın Editörü Gülşen Ülkü ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Bir dönem İzmir’de gazetecilik de yapmış olan Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun da böylesine anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine destek olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Olgun, “Başta arkadaşım Gazeteci Müslüm Karaaslan olmak üzere emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Çok anlamlı bir projeye imza atmışlar. Gazetecilerin kendi görev alanları dışında da topluma karşı sorumlulukları, duyarlı oluşları beni oldukça sevindirdi. Böylesine değerli bir proje karşısında biz de Torbalı Ticaret Odası olarak kayıtsız kalamazdık. Nerede Haber Orada Biz’i bir solukta okuyacağım. Bir dönem ben de gazetecilik yaptım. Arkadaşlarımın ne tür zorluklar yaşadıklarını en iyi bilenlerdenim. Emeklerine sağlık! Toplumun tüm kesimin kitaba destek olacağına, bu projeye sahip çıkacağına inanıyorum.” dedi.

Konuşmalar sonrasında Gazeteci Karaaslan, Başkan Olgun’a kitabını imzaladı.