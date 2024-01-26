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Toprak ve Yaprak Dede özlemle anıldı

YAŞAM 26.01.2024, 10:42
Toprak ve Yaprak Dede özlemle anıldı

TEMA Vakfı, yaşamlarını doğal varlıkların korunmasına adayan TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanları Hayrettin Karaca’nın vefatının 4, A. Nihat Gökyiğit’in ise vefatının 1. yıl dönümü nedeniyle 20 - 25 Ocak tarihlerinde bir anma haftası düzenledi. Toprak Dede ve Yaprak Dede’nin İstanbul’daki kabirlerine ziyarette bulunuldu.İSTANBUL (İGFA) - Toprak Dede, Hayrettin Karaca için vefatının 4. yıl dönümünde İstanbul Edirnekapı Mezarlığı’ndaki kabri başında bir tören düzenlendi.

“Toprak Dedemiz Sizi Unutmayacağız, Kurucularımızın Yolundayız” yazan çelenk Karaca’nın mezarına bırakıldı ve ardından dualar edildi.

25 Ocak 2023’te aramızdan ayrılan Yaprak Dede, A. Nihat Gökyiğit de ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Gökyiğit’in mezarının başına “Yaprak Dedemiz Sizi Unutmayacağız, Kurucularımızın Yolundayız” yazan çelenk bırakılmasının ardından dualar edildi.

Her iki törene de aile üyelerinin yanı sıra TEMA Vakfı yöneticileri, gönüllüleri ve genel merkez çalışanları katıldı.

Merhum Hayrettin Karaca ve A. Nihat Gökyiğit’i büyük bir minnet ve rahmetle andıklarını ifade eden TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “İki Kurucu Onursal Başkanımızın da yokluğunun acısını derinden hissediyoruz. Sayın Hayrettin Karaca ve Sayın A. Nihat Gökyiğit gönüllerini doğayı korumaya adayarak TEMA Vakfı’nı kurduklarında biri 70 diğeri 67 yaşındaydı. Doğamızı korumak amacıyla harekete geçmek için hiçbir zaman geç olmadığını bize öğrettiler. Erozyon ve çölleşmeye karşı toprak başta olmak üzere; su, hava, orman, biyolojik çeşitlilik ve tüm doğal varlıklarımızı koruyan çözümler üretmek için hayatları boyunca canla başla çalıştılar. Gönülle çalışıp yolumuzu açtıkları için onlar bizim yalnızca Kurucu Onursal Başkanlarımız değil, Toprak Dedemiz ve Yaprak Dedemiz oldular. Kurucu Onursal Başkanlarımız merhum Hayrettin Karaca’ya ve merhum A. Nihat Gökyiğit’e bir kez daha minnetlerimizi sunuyoruz, ışıkları olmasa yönümüzü bulamazdık. Öğretilerini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız ve gösterdikleri yolda yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

TEMA Vakfı Genel Müdürü Başak Yalvaç Özçağdaş ise “Sayın Hayrettin Karaca ve Sayın A. Nihat Gökyiğit yola çıkarken TEMA Vakfı’nın 7’den 70’e tüm yurttaşların katkı koyabileceği bir halk hareketi olmasını hayal etmişlerdi. Bu halk hareketinin kilit noktasının da gönüllülük olduğuna inandılar. Özellikle gençlerle bir araya gelmeye hep çok özen gösterdiler. Bugün onların yola çıkarken hayal ettikleri gibi TEMA Vakfı, 1 milyonu aşkın gönüllüsüyle bir halk hareketidir. Örnek aldığımız doğa sevgilerini, fikirlerini ve yaşam tarzlarını bize bıraktıkları bir emanet olarak görüyoruz” dedi.

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