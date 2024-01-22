Toprak kayan alan güvenli hale getirildi

Gölcük Yeni Mahalle’de temel hafriyat kazısı sırasında toprak kayması meydana gelen alanda yapılan taş duvarla, çevre emniyeti sağlandı.KOCAELİ (İGF) - Gölcük’ün Yeni Mahalle 336. Sokak’ta, Acara Mahallesi olarak tabir edilen bölgede, bulunan alanda, inşaat temel hafriyatı sırasında, bir hafta önce meydana gelen toprak kayması sonrasında, hafriyat alanının yanındaki 5 katlı bina, güvenlik anacıyla boşaltılmış ve mühürlenmesinin ardından bölgede Gölcük Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer olay sonrası, Başkan Yardımcıları Nuri Barış ve Vedat Eren, Yapı Kontrol Müdürü Engin Çolak, Zabıta Müdürü Erdinç Yazıcı ile birlikte, akşam olay yerine giderek önlemlerin alınmasına nezaret etmiş bina sakinlerinin bugüne dek misafir edilmesini sağlamıştı.

ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Yaşanan olayın ardından 5 katlı binanın güvenli hale gelmesi için, müteahhit firma ile görüşülerek, Gölcük Belediyesi denetiminde taş duvar çalışması başlatıldı ve inşa edilen taş duvar büyük ölçüde tamamlandı. Güvenliğin sağlanmasıyla birlikte bina sakinleri evlerine geri döndü. Başkan Sezer olay yerine giderek, çalışmaları yerinde inceledi. Bina sakinleri olayın başından bugüne yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Sezer’e teşekkür etti.