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'Toprak Dede' unutulmadı

YAŞAM 20.01.2023, 17:19
'Toprak Dede' unutulmadı

TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanlarından Hayrettin Karaca, vefatının 3’üncü yılında İstanbul’da mezarı başında ve Yalova’da uzun yıllar süren çabasıyla kurduğu, çok sevdiği Karaca Arboretum’da düzenlenen törenle anıldı.İSTANBUL (İGFA) - Hayrettin Karaca için İstanbul Edirnekapı Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törene, TEMA Vakfı yöneticileri ve gönüllüleri ile Genel Merkez çalışanları katıldı. Üstünde “Toprak Dedemiz Sizi Unutmayacağız, Yolunuzdayız” yazan çelenk Karaca’nın mezarına bırakıldı ve ardından dualar edildi.

Toprak Dede için ayrıca 1980 yılında Yalova’da kurduğu Karaca Arboretum’da da anma töreni gerçekleştirildi. Törene; Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, Kadıköy Belediye Başkanı Mehmet Şahin, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay ve Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal katılım sağladı. TEMA Vakfı’ndan ise Mütevelli Heyeti Üyesi ve Hayrettin Karaca’nın torunu Yeşne İren, Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Genel Müdür Başak Yalvaç Özçağdaş ile Genel Merkez ekibinin yanı sıra TEMA Vakfı Yalova İl Temsilcisi Arzu Demir ve temsilcilik ekibi, Kocaeli İl Temsilcisi Nermin Tol, Bursa İl Temsilcisi Şaban Uyar ile Karaca’yı seven ve ona değer veren birçok doğasever katıldı.

“BU TOPRAKLAR O’NU SONSUZA DEK HATIRLAYACAKTIR”

Törende konuşan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “20 Ocak 2020’de kaybettiğimiz Kurucu Onursal Başkanlarımızdan Sayın Hayrettin Karaca’nın yokluğunun acısını her gün daha derinden hissediyoruz. Toprak Dedemiz merhum Hayrettin Karaca ve Yaprak Dedemiz Ali Nihat Gökyiğit yıllar önce Vakfımızı kurarken 1 milyon gönüllüye ulaşma hayaliyle yola çıkmışlardı. Ne mutlu ki, 30’uncu yıl dönümümüze bu hayali gerçekleştirmiş olarak girdik. Bugün 1 milyonu aşkın gönüllüsüyle bir halk hareketine dönüşmüş olan TEMA Vakfı’nı, kendisinin en büyük mirası olarak kabul ediyoruz. Bu değerli mirası, şimdi 1 milyonu aşan gönüllüyle birlikte evimiz olan doğaya sahip çıkarak paylaşmak bizim için çok kıymetli. Sayın Hayrettin Karaca’ya bize açtığı bu değerli yol için minnetlerimizi sunuyoruz. Bu topraklar O’nu sonsuza dek hatırlayacaktır” dedi.

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